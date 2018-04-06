5 упражнений для рук и плеч, которые сможет повторить каждый

Подъём гантелей

Стойте прямо, ноги на ширине плеч. Плечи отведены назад. Руки с гантелями согнуты в локтях. Ладони смотрят вперёд.

Начинайте поднимать руки с гантелями. В тот момент, когда вы согнули руку, не спешите её разгибать — задержитесь в таком положении буквально на одну секунду и только потом разогните руку.

Сделайте три подхода по 15—20 раз.

Отведение рук в стороны

Исходное положение: стойте прямо, ноги на ширине плеч. Руки с гантелями немного согните в локтях. Ладони смотрят друг на друга.

Зафиксируйте локти в таком положении и начинайте поднимать руки в стороны прямо вверх, не изменяя траекторию движения. Ладони при этом смотрят уже в стороны. Верхняя точка — чуть выше плеч.

Тут нужно сосредоточиться на том, чтобы кисть была чуть ниже, чем локоть, или по крайней мере на одном уровне, но ни в коем случае не выше. Разворот должен произойти не в кисти, а в плече.

Сделайте три подхода по 20 раз.

Подъём гантелей № 2 Становитесь прямо, отведите правую ногу немного назад — для устойчивого положения. Колени слегка согнуты. Возьмите гантели.

Согните руки так, чтобы плечо было параллельным полу, а угол в локте — 90 градусов. Ладони смотрят друг на друга. Теперь выжмите гантели вверх — выпрямите руки. Снова согните руки и повторите упражнение.

Сделайте три подхода по 20—25 раз.

Жим на трицепс

Становитесь прямо, ноги на ширине плеч, возьмите гантели в обе руки. Поднимите руки над головой, ладони смотрят друг на друга.

Сгибайте руки за головой до уровня ушей, затем снова разгибайте. Но при этом полностью их не выпрямляйте, локти должны оставаться в немного согнутом положении.

Выполните три подхода по 15—25 раз.

Отжимания от возвышенности

Примите положение упор лёжа, установите руки на возвышенность (стул, скамейка, лестница). Спина прямая. Ладони находятся под плечами.

Отжимайтесь так, чтобы локти уходили назад. Старайтесь делать отжимания с наибольшей амплитудой — это нужно, чтобы хорошо проработать мышцы.

Сделайте три подхода по 15—25 раз.

Если отжиматься на прямых ногах вам пока тяжело, выполняйте упражнение с колен.

Благодарим клуб «ФитнесМания» на Фрунзенской за помощь в организации съёмки. Статьи по теме 6 крутых упражнений для мышц рук и плеч Как укрепить мышцы рук, спины, груди и плеч за одну тренировку: 6 эффективных упражнений 5 эффективных упражнений для красивых плеч и рук Трёхминутная тренировка для рельефных и сексуальных плеч

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