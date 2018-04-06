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Как 49-летняя мать сбросила 55 кг за полтора года
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Как 49-летняя мать сбросила 55 кг за полтора года 

Рамблер 11 минут назад
Фото: @chantilly06
Саре Брод было далеко за сорок, когда она пришла к врачу в надежде на то, что он поможет ей справиться с постоянным стрессом и бессонницей. Но доктор сказал, что основная проблема Сары вовсе не в стрессе — у женщины оказалось слишком высокое артериальное давление. Кроме того, специалист ей заявил: если она не похудеет, то сахарный диабет ей обеспечен.
В то время Сара весила 146 килограммов и совершенно не представляла, как ей от них избавиться. Она растила двоих детей и работала по полной в семейном бизнесе по прокату машин. Женщина сидела на диете и пила низкобелковые коктейли, но это не приносило никакого результата.
Сара с дочерью в молодости / @chantilly06
Но слова врача будто обухом ударили Брод по голове. Она внезапно испугалась, что из-за повышенного веса ее хватит удар, и она не увидит, как вырастут ее дети. Сара шла по улице и грустила, пока не вернулась домой, где в почтовом ящике обнаружила флаер: ей предлагалось прийти в спортзал. Что она и сделала на следующий день. При этом Брод так переживала, что ее дочь Шанталь вынуждена была держать мать за руку.
Но Сара сумела собраться и в конечном итоге похудела на 55 кг за полтора года. Сегодня женщина признается, что это было очень и очень тяжело.
Visionpt.com.au
Она тренировалась каждый день, попеременно устраивая себе кардиотренировки и силовые нагрузки. Кроме того, женщина включила в свой рацион много полезных жиров, постное мясо и овощи.
Впрочем, через полтора года Сара, существенно потеряв в весе, не бросила тренировки, она занималась под присмотром своего тренера четыре года, а потом решила… купить собственный спортзал.
Сегодня женщина является владелицей спортклуба и заправляет там со своим 22-летним сыном Александром. При этом она продолжает ежедневно заниматься. 45 минут в день по-прежнему занимают кардионагрузки. Кроме того, три раза в неделю Сара Брод устраивает себе силовые тренировки.
visionpt.com.au
Женщина ест пять раз в день, к вечеру количество углеводов в ее рационе стремится к нулю. На полдник у нее всегда припасены йогурт с ягодами, а на утро — яблоко. В основном она питается курицей и салатом с низким содержанием углеводов, при этом ее рацион день ото дня не меняется и не становится разнообразнее.
Сара признается, что у нее все еще есть 20 лишних килограммов, от которых она планирует избавиться, и не успокоится, пока не достигнет цели. Но опять же понимает, что путь ее ждет очень сложный. Тем не менее женщине хочется вдохновлять других людей на то, чтобы менять свою жизнь.
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