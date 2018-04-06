Что нельзя делать в финской сауне

Как утверждают финские ученые, регулярное посещение сауны благотворно сказывается на состоянии здоровья. Однако для того, чтобы добиться максимального эффекта, необходимо знать о том, что категорически нельзя делать в сауне.

Чем сауна отличается от бани?

Главным отличием финской сауны от русской бани является уровень влажности воздуха. Влажность в банной парной составляет 40-60%, а в помещении сауны — всего 5-20%. Таким образом воздух в сауне более сухой, чем в бане. Температура в бане и сауне так же, как и влажность, различна. В то время как оптимальная температура в русской бане колеблется в пределах 60-80 градусов, в финской сауне этот показатель может быть выше 100-120 градусов.

Табу для сауны

В финской сауне высокая температура переносится легче благодаря относительно низкой влажности. Именно поэтому любители попариться зачастую делают воздух в помещении сауны как можно жарче. Однако так поступать не следует, так как подобные действия чреваты ожогами. Дело в том, что при сухом воздухе кровь недостаточно снабжает легкие, следствием чего и может стать их ожог. А скандинавский профессор Теир еще в 80-х годах ХХ века опытным путем доказал, что температура воздуха в сауне в пределах 110-130 градусов способна спровоцировать развитие злокачественных опухолей, а в частности привести к раку легких.

Свои лечебные свойства сауна проявляет и при довольно низких температурах. Это утверждают и ученые из Университета Восточной Финляндии. В течение 30 лет они наблюдали за состоянием здоровья почти 2,5 тысяч финнов, регулярно посещающих сауну, и выяснили, что заядлые любители попариться меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Участники эксперимента посещали сауну 2 раза в неделю, а температура воздуха в парной составляла всего 79 градусов.

Как еще сделать сауну вредной?

Если вы хотите, чтобы сауна принесла максимум вреда вашему организму, то в обязательном порядке перед посещением парной намочите волосы. Так вы обеспечите себе перегрев или даже потерю сознания. Секс, резкие движения или просто вертикальное положение тела в помещении сауны отрицательно скажутся на деятельности сердечно-сосудистой системы.

Использование синтетических ароматических масел в сауне чревато отравлениями и даже летальным исходом, так как они содержат всевозможные химические примеси, в том числе нефть и смолу. Понятно, что процедуры с подобной таблицей Менделеева пользы не принесут. Многочисленные исследования ученых подтверждают, что ароматерапия благотворно влияет на организм человека. Однако это касается только той терапии, которая была проведена с использованием натуральных масел.