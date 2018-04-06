Какие травы опасны для мужчин

О пользе траволечения знают все, а многие постоянно используют травы для терапии практически любых заболеваний или просто в качестве добавки к чаю — и вкусно, и полезно. Травы, в отличие от таблеток, обладают мягким воздействием и почти не вызывают побочных эффектов. В продаже сейчас имеется множество лекарственных травяных сборов и просто чаев с травяными добавками. Но прежде, чем начать регулярное употребление любых травок, необходимо знать, какое именно воздействие на организм они способны оказать, кроме лекарственного. Особенно это относится к мужской половине населения, поскольку некоторые растения имеют просто убийственное влияние на самое дорогое, что есть у мужчины — потенцию. Кстати, эти травы неплохо бы знать и женщинам, ведь обычно именно они покупают полезные травяные чаи и поят им своих партнеров.

Итак, какие же травы небезопасны для мужчин?

Главный враг мужской силы. Она оказывает сильное отрицательное воздействие на уровень главного мужского гормона — тестостерона. Чем больше мяты в рационе, тем слабее потенция. Одна чашка мятного чая, конечно, большого вреда не принесет, но вот систематическое употребление такого напитка вполне может сделать из мужчины равнодушного к женскими прелестям субъекта. Кроме того, научные исследования показали, что ментол, который содержится в мяте, может подавлять активность сперматозоидов, снижая способность мужчины к зачатию.

На основе проведенных в Институте питания США тесты был сделан любопытный вывод: если на длительный срок ввести в рацион мужчины мятные чай или воду, его организм получит такую дозу женских гормонов (фитоэстрогенов), что интерес испытуемого к противоположному полу снизится до нуля.

Кстати, любителям экзотических алкогольных коктейлей на основе мяты, таких, например, как джулеп, тоже стоит призадуматься…

Душица и мелисса

Эти травы содержат фитоэстрогены, так что являются исключительно женскими. Их очень часто добавляют в чай для придания тонкого вкуса и аромата. Сейчас можно найти чаи с такими добавками на полке любого магазина, а не только в аптеке. Да, вкус у такого чая без сомнения очень приятный, но обе этих травки обладают коварной способностью снижать сексуальное желание мужчины. Достаточно всего недели постоянного употребления чая с одной из этих трав, для того чтобы оказать на мужскую потенцию ощутимое отрицательное действие. К тому же чай и с мелиссой, и душицей обладает успокоительным эффектом, так что в дополнение к отсутствию сексуального интереса мужчина станет еще и сонливым.

Зверобой

Нередко можно встретить рекомендации по использованию зверобоя в качестве средства для усиления эрекции. Но необходимо знать, что частое его употребление с этой целью чревато преждевременной эякуляцией, а в итоге приводит к развитию ранней импотенции. Полезное лекарственное растение при неграмотном применении вызывает полное отсутствие сексуального желания, а иногда еще и аллергические реакции. И уж совсем недопустимо совместное применение зверобоя и алкоголя, чем иной раз грешат мужчины.

Кроме этих главных врагов мужской силы, снижать потенцию способны почти все травяные успокоительные сборы, в состав которых, например, входит зюзник европейский или пустырник. Эти сборы, помимо всего прочего, снижают артериальное давление, а значит способны и снизить кровенаполнение полового органа мужчины. Конечно, при необходимости терапии каких-то конкретных заболеваний отказываться от траволечения не стоит, особенно, если эти травы назначены врачом. Но вот постоянное употребление опасных травок чревато утратой мужской силы. Стоит ли так рисковать?

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