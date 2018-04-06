Как пережить капризы погоды с наименьшими потерями для здоровья?

Перемены погоды могут сказаться на состоянии вполне здоровых.

«О том, что обострения многих болезней связаны с изменениями в природе, писал ещё Гиппократ. Современные врачи знают, что на людей влияют и смена времени года, и смена погоды. Кто-то эти изменения переносит очень болезненно, кто-то даже не замечает, что у него поднялось или упало давление. В большей степени метеозависимости подвержены люди старшего поколения, те, у кого есть хронические заболевания, те, кто недавно перенёс хирургические операции или инфекции», — говорит врач-терапевт Игорь Киселёв

По словам медика, когда погода за сутки переходит от мороза к оттепели или наоборот, в воздухе уменьшается количество кислорода. Недомогание могут почувствовать астматики, сердечники. Даже если вы не страдаете серьёзными заболеваниями, погодные качели могут спровоцировать ухудшение настроения, сделать вас более раздражительным и обидчивым.

Сгладить влияние погодных колебаний можно.

Если вы страдаете какими-то заболеваниями, не забывайте принимать назначенные лечащим врачом препараты. Даже если вы абсолютно здоровы, уменьшите физические нагрузки, но не отказывайтесь от лёгкой зарядки. Она поспособствует выработке эндорфина. В середине дня можно сделать массаж воротниковой зоны. Он снимет самые неприятные ощущения в голове (тяжесть, головокружение, сонливость. «Почистите» меню. Сократите употребние жареного, жирного, сладкого. Здоровое питание — важный фактор профилактики метеозависимости. Отдавайте предпочтение продуктам, богатым витаминами А, С и Р, которые положительно влияют на функции нервной системы и кровеносных сосудов. Это, например, черная смородина, лимоны, плоды шиповника, щавель, облепиха, морковь, говяжья печень, сливочное масло, яйцо, икра. Многие пытаются взбодриться при помощи кофе. В дни погодных перепадов употребление и кофе, и алкогольных напитков, и сигарет надо, напротив, свести к минимуму».