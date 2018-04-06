Ещё
Диетолог: Похудеть при сидячем образе жизни поможет правильный рацион питания
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диетолог: Похудеть при сидячем образе жизни поможет правильный рацион питания 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
При малоподвижном образе жизни, обусловленным сидячей работой, также можно добиться снижения излишней массы тела. Для этого необходимо скорректировать рацион питания, следуя некоторым правилам, уверила общественность пользующаяся авторитетом диетолог из США Ребекка Скритчфилд. Согласно информации, предоставленой для МедикФорума, для похудения или сохранения стройности фигуры при сидячем образе жизни нужно, прежде всего, исключить из своего меню вредные продукты, оставив лишь полезные. Например, альтернативе перекусам в виде сладостей и сдобы составят фрукты, овощи, орехи или творог. Вдобавок к этому важно употреблять много жидкости, причём не чая или кофе, а чистой воды.
«Наверное, мало кто не слыхал о важности обильного питья в течение дня, но, в то же время, далеко не каждый прислушивается к этой рекомендации, порой полностью игнорируя её. Однако приучить себя к этому довольно просто: следует поставить на свой рабочий стол бутылку с водой как напоминание о важности данного правила для красоты, здоровья и долголетия», — заключила американский диетолог.
Во-вторых, отметила эксперт, при сидячей работе огромное значение имеют перерывы, причём регулярные, лучше всего каждый час или два. Они предполагают небольшую физическую активность в виде каких-то упражнений, можно просто походить, заварить чай, попить воды. Специалист призвала помнить о губительности для организма непрерывного сидения, а благодаря разминкам можно расслабиться и заставить кровь лучше циркулировать, избегая застоев. Кроме того, подвижность сожжёт дополнительные килокалории. «Даже полчаса ежедневной физической активности достаточны для поддержания хорошей формы», — уверила Ребекка Скритчфилд, уточнив, что для этого можно выполнять спортивные упражнения во время просмотра любимых ТВ-передач, отдавать предпочтение ходьбе вместо проезда в общественном транспорте, игнорировать лифт и подниматься к квартире по ступенькам.
МедикФорум: последние новости
Польза воды с лимоном Курильщик на диете испытывает недомогание из-за недостатка калорий Диетологи рассказали, что макароны можно включать в диету
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты14
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад90
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь19
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток23
Как 49-летняя мать сбросила 55 кг за полтора года3
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:39
Сын Рудковской: «Черная комната, тряпка и ремень»
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение