Диетолог: Похудеть при сидячем образе жизни поможет правильный рацион питания

При малоподвижном образе жизни, обусловленным сидячей работой, также можно добиться снижения излишней массы тела. Для этого необходимо скорректировать рацион питания, следуя некоторым правилам, уверила общественность пользующаяся авторитетом диетолог из США Ребекка Скритчфилд. Согласно информации, предоставленой для МедикФорума, для похудения или сохранения стройности фигуры при сидячем образе жизни нужно, прежде всего, исключить из своего меню вредные продукты, оставив лишь полезные. Например, альтернативе перекусам в виде сладостей и сдобы составят фрукты, овощи, орехи или творог. Вдобавок к этому важно употреблять много жидкости, причём не чая или кофе, а чистой воды.

«Наверное, мало кто не слыхал о важности обильного питья в течение дня, но, в то же время, далеко не каждый прислушивается к этой рекомендации, порой полностью игнорируя её. Однако приучить себя к этому довольно просто: следует поставить на свой рабочий стол бутылку с водой как напоминание о важности данного правила для красоты, здоровья и долголетия», — заключила американский диетолог.

Во-вторых, отметила эксперт, при сидячей работе огромное значение имеют перерывы, причём регулярные, лучше всего каждый час или два. Они предполагают небольшую физическую активность в виде каких-то упражнений, можно просто походить, заварить чай, попить воды. Специалист призвала помнить о губительности для организма непрерывного сидения, а благодаря разминкам можно расслабиться и заставить кровь лучше циркулировать, избегая застоев. Кроме того, подвижность сожжёт дополнительные килокалории. «Даже полчаса ежедневной физической активности достаточны для поддержания хорошей формы», — уверила Ребекка Скритчфилд, уточнив, что для этого можно выполнять спортивные упражнения во время просмотра любимых ТВ-передач, отдавать предпочтение ходьбе вместо проезда в общественном транспорте, игнорировать лифт и подниматься к квартире по ступенькам.