Медики рассказали, как без медпрепаратов уменьшить симптомы весенней аллергии

Сезонная аллергия, именуемая в науке поллиноз, является существенной проблемой для многих людей, которых ввиду патологических процессов в организме не радуют ни весеннее пробуждение природы, сопровождающееся повсеместным цветением, ни многочисленные запахи указанной поры года. Однако уменьшить симптомы заболевания можно не только с помощью медпрепаратов, и об этом рассказали эксперты в области медицины. При диагностировании поллиноза, как стало известно МедикФоруму, нужно обращать внимание также на высокий риск подхватить при смене сезонов ОРВИ, поскольку аллергический насморк в сочетании с простудным может спровоцировать осложнение в виде бронхиальной астмы. Весенняя аллергия распознаётся по следующим симптомам: покраснение носа и глаз во время выхода на улицу, обильный насморк и чихание. Как правило, это наблюдается в ясный солнечный день, но не в дождливую погоду, и именно данный фактор позволяет различить поллиноз и простуду. Также аллергия на пыльцу растений провоцирует развитие сухого кашля, который может продолжаться порядка 2-3 недель и не поддаётся лечению с помощью таблеток или сиропов. В этом случае помогает либо антигистаминный медпрепарат, либо полное изолирование от раздражителя. Для ослабления симптомов весенней / сезонной аллергии медики советуют меньше времени проводить на улице в дневное время, особенно при обилии солнечного света и при ветре; на период обострения поллиноза сменить место жительства, где не произрастает вызывающее аллергию растение (выяснить раздражитель можно, сдав аллергопробы); держать окна в дом закрытыми; на улице надевать солнцезащитные очки; после прогулок промывать нос морской солью; проводить ежедневную влажную уборку. Кроме того, эксперты призвали аллергиков соблюдать в период обострения болезни специальную диету, исключающую употребление в пищу шоколада, яиц, цитрусовых, а также не игнорировать прописанные доктором антигистаминные медпрепараты.