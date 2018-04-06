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Как нужно ухаживать за кожей весной
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Как нужно ухаживать за кожей весной 

Умная 30 минут назад
Фото: Умная
Весной происходит перестройка организма на летний режим жизни, проявляется нехватка витаминов. За короткий период времени на кожу может воздействовать холод (особенно при сильном ветре), тепло, солнечное излучение, влажный весенний воздух. Из-за активных солнечных лучей появляются веснушки и пигментные пятна, усиливается чувствительность кожи. Поздней весной, когда прекращается отопительный сезон и температура и влажность воздуха повышаются, сальные железы начинают выделять больше жира. В это время можно начинать переход на более сильные средства очистки кожи. Когда станет теплее, начинайте использовать более легкие увлажняющие кремы на водной основе, при необходимости — с противовоспалительным эффектом, так как весной с повышением температуры усиливается потоотделение, что создает благоприятную среду для образования угрей. Весной кожа становится более чувствительной и склонной к раздражению, поэтому желательно выбирать средства, предназначенные для чувствительной кожи. Не забывайте использовать солнцезащитные средства ежедневно перед выходом.
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