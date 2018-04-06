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Возраст и дети не помеха: как 40-летняя мать двоих детей стала фитнес-блогером
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Возраст и дети не помеха: как 40-летняя мать двоих детей стала фитнес-блогером 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Джоан Питерс, 42-летняя мать двоих детей, доказала всем, что никогда не поздно начать новую жизнь: если ты недоволен своей фигурой, просто начни работать над собой. После рождения детей она набрала вес и разлюбила свое отражение в зеркале. Потом началась депрессия, и так бы все и продолжалось, если бы в один прекрасный момент она не решила взять себя в руки.
Источник: LADBible
Публикация от JO ♡ (@joseeksabs)
7 Мар 2018 в 12:04 PST  Джоан Питерс набрала вес после рождения двух детей. Внешний вид женщину не радовал, и она начала страдать от депрессии, стеснялась своего тела, да и чувствовала себя не очень хорошо: начались проблемы с кожей, волосами, ногтями. Джоан поняла, что нужно что-то делать.
Публикация от JO ♡ (@joseeksabs)
2 Апр 2018 в 1:53 PDT  «Я встретилась с подругой, с которой долго не виделась, а она с нашей последней встречи потеряла 10 килограммов и выглядела просто потрясающе. Я подумала, что, раз уж она смогла, я тоже смогу. Она предложила мне завести аккаунт в инстаграме и следить за людьми, которые смогут меня вдохновить».
Публикация от JO ♡ (@joseeksabs)
26 Фев 2018 в 11:50 PST  Совет подруги помог: Джоан решила пересмотреть свой образ жизни. Трансформацию женщина начала с питания.
«Изменения начались с интервальной диеты. Это помогло сбросить вес. Это инструмент, а не диета. Я ем в течение восьми часов, начиная с полудня. Интервальная диета так хорошо сработала, потому что я перестала думать о еде 24/7, меня не тянет к сладкому, а мое тело трансформирует жир в энергию. Я не считаю калории, просто ем как можно более здоровую еду. Я считаю, что еда — это лекарство».
Публикация от JO ♡ (@joseeksabs)
15 Фев 2018 в 12:45 PST  К тому же Джоан увлеклась фитнесом. Поначалу было тяжело, потому что она давно не занималась спортом и тело противилось физическим нагрузкам. А сейчас Джоан ходит в спортзал пять раз в неделю и 40 минут уделяет силовым упражнениям.
Публикация от JO ♡ (@joseeksabs)
7 Фев 2018 в 12:01 PST  В 42 года Джоан стала вдохновением для других. О своем опыте она рассказывает в инстаграме.
«Я люблю свое тело, потому что сейчас нахожусь в лучшей форме за всю свою жизнь. Люди делают мне комплименты и говорят, что я вдохновляю их, показывая на своем примере, что никогда не поздно начать и можно вернуть красивую фигуру даже после рождения детей».
Публикация от JO ♡ (@joseeksabs)
12 Дек 2017 в 12:18 PST  «Главный мой совет — уделять особое внимание еде, потому что это самый важный фактор».
Публикация от JO ♡ (@joseeksabs)
23 Янв 2018 в 11:50 PST  Но и без тренировок никакого прогресса не будет.
Публикация от JO ♡ (@joseeksabs)
19 Ноя 2017 в 12:42 PST  «Тяжелая тренировка — путь к успеху, есть множество действенных программ. Просто убедитесь, что ваше тело работает. Тренировка не должна быть легкой».
Публикация от JO ♡ (@joseeksabs)
14 Май 2017 в 1:15 PDT
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