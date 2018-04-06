«Посещать врача — это уважать саму себя»: акушер-гинеколог Елена Самарина о женском здоровье

Женская красота и благополучие во многом зависят от состояния здоровья. О том, как его сохранить и в чем заключаются его особенности, с какого возраста нужно начинать заботиться о репродуктивном здоровье, какие средства контрацепции выбрать и на что обратить внимание в период климакса, рассказала заведующая женской консультацией № 7 городской клинической больницы имени Боткина, врач акушер-гинеколог Елена Самарина.

— Елена Алексеевна, что такое женское здоровье? — Женское здоровье — это совокупность многих факторов: психологических, физиологических, репродуктивных. И ни один из факторов нельзя упускать из вида. Очень важным является регулярное посещение врача акушера-гинеколога, не реже раза в год. Профилактические обследования и консультации у специалистов уберегут женщину от ненужных тревог и позволят сохранить здоровье на долгие годы. Даже если женщина чувствует себя здоровой, она должна посещать женскую консультацию. Это прежде всего проявление уважения к себе! Нужно регулярно проходить обследования не только акушера-гинеколога, но и других специалистов: терапевта, стоматолога, эндокринолога, отоларинголога. В организме все взаимосвязано. Например, если нарушены функции пищеварительной, эндокринной, мочевой системы, то рано или поздно это может сказаться и на здоровье органов репродуктивной системы. — С какого возраста нужно наблюдаться у гинеколога? — С детского возраста. Мама обязательно должна привести свою дочку к детскому гинекологу. Особенно, когда у девочки начинается менструальный цикл. Она встревожена первыми неприятными ощущениями при установлении цикла, у нее возникает куча вопросов, ответы на которые может дать только доктор. К врачу надо ходить не только тогда, когда возникают проблемы. Важны профилактические приемы. Сегодня специалисты рекомендуют девочкам до начала половой жизни провести вакцинацию против вируса папилломы человека, которая впоследствии убережет ее от возможных онкологических заболеваний репродуктивной сферы, таких как рак шейки матки. В Москве вакцинация от этой инфекции включена в региональный календарь профилактических прививок. — Каких факторов риска следует избегать? — Женщина должна избегать инфекционного фактора, а он напрямую зависит от количества половых партнеров и перенесенных инфекционных заболеваний. Половые инфекции могут привести к ряду опасных осложнений. Также женщина должна помнить, что ей опасны прямые солнечные лучи и частое посещение солярия. Негативно на здоровье влияет курение и злоупотребление алкоголем — страдает репродуктивная функция, ухудшается состояние кожи и зубов, в целом состояние организма. Для женщины важно правильно питаться — полноценно, с включением в рацион достаточного количества овощей и фруктов. И немаловажен регулярный режим сна и отдыха. Женщина должна избегать стрессовых ситуаций, которые влияют на репродуктивную сферу, ведь она напрямую контролируется центральной нервной системой. Опять же повторю, что все в организме взаимосвязано.

— А какие методы контрацепции советуют врачи? — Сейчас врачи акушеры-гинекологи чаще всего назначают гормональную контрацепцию, особенно молодым девушкам. Этот метод является наиболее безопасным и эффективным. Самое важное: только врач сможет правильно объяснить, как принимать гормональную контрацепцию. К сожалению, у нас в стране сложилось не очень хорошее отношение к ней, поскольку нерациональное и бесконтрольное применение гормональных препаратов привело к тому, что некоторые женщины начали прибавлять в весе, наблюдались и другие осложнения. В конечном итоге это стало настораживать многих. Но на самом деле сейчас используются низкодозированные препараты, практически не имеющие побочных эффектов. В последнее время все чаще стали отказываться от более травматичных для организма методов контрацепции, таких как внутриматочные спирали. При этом активно применяются влагалищные кольца, которые также содержат в составе гормональный препарат. Девушки любят ими пользоваться. По-прежнему остаются актуальными барьерные методы контрацепции, а именно презервативы. Это единственный из методов, который защищает от инфекций, передаваемых половым путем. — Что можно порекомендовать женщине после родов? — Женщина после родов часто забывает о себе. И это объяснимо, ведь на нее свалилась куча забот, с которыми она раньше не сталкивалась. Уход за ребенком занимает практически все ее время. Но даже в этот период женщина должна уделить внимание своему здоровью, правильно питаться, по возможности регулярно спать, бывать на свежем воздухе. И непременно нужно помнить о визите к врачу! Если у нее было кесарево сечение, нужно прийти в консультацию через месяц, если были естественные роды — через полтора. После родов поначалу могут быть нерегулярные менструации. Женщина не должна этого бояться, но при каких-то болях или если ее что-то насторожило, она должна прийти к доктору, даже если уже была на плановом приеме. Особенное внимание надо уделять состоянию молочных желез: следить за лактацией, за тем, чтобы был хороший отток молока. Скапливание молока может привести к уплотнениям в молочных железах и развитию воспалительных процессов. Необходимо обратить внимание на то, что во время регулярного кормления грудью менструации может не быть, но вероятность беременности все-таки существует. Поэтому предохраняться все равно необходимо, а выбрать способ контрацепции поможет врач.