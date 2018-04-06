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3 продукта косметики, на которые вы напрасно тратите деньги
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3 продукта косметики, на которые вы напрасно тратите деньги 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Производители косметики очень стараются, чтобы их продукция была как можно более заманчивой для покупателя. Но оправдывает ли себя покупка средств, обещающих вернуть красоту и молодость? Как минимум три косметических продукта, судя по экспертным данным, могут разочаровать своим слишком незначительным эффектом. Например, это разные средства от растяжек на теле — кремы, гели, глины и т.д. Использование таких средств конечно может помочь улучшить вид кожи, но растяжки никуда не денутся. Согласно заключению Американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, кремы для борьбы с растяжками увлажняют и тонизируют верхний слой кожи, в то время как растяжки являются шрамами на нижнем слое дермы. Другой косметический продукт — термальная вода, которую часто презентуют как незаменимое средство для увлажнения кожи. Но ученые отмечают, что с равным успехом можно опрыскиваться и водопроводной водой. Специалисты объясняют: по-настоящему эффективные увлажняющие средства работают благодаря компонентам, например, таким как гиалуроновая кислота, глицерин. Их в в термальной воде нет. Зато часто содержится соль, которая может обезвоживать кожу. Многие женщины знают о существовании такого продукта как сыворотка (для лица или для отдельной зоны лица). Если неправильно ее использовать, покупка сыворотки окажется бессмысленной. Косметологи подчеркивают: после сыворотки нужно обязательно наносить на кожу крем. Если этого не сделать, то сыворотка просто испарится. Без использования крема ее эффективность окажется ровно нулевой. Ранее МедикФорум писал о том, какие типичные ошибки совершаются при использовании дезодоранта.
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