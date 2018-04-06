3 продукта косметики, на которые вы напрасно тратите деньги 

Производители косметики очень стараются, чтобы их продукция была как можно более заманчивой для покупателя. Но оправдывает ли себя покупка средств, обещающих вернуть красоту и молодость? Как минимум три косметических продукта, судя по экспертным данным, могут разочаровать своим слишком незначительным эффектом. Например, это разные средства от растяжек на теле — кремы, гели, глины и т.д. Использование таких средств конечно может помочь улучшить вид кожи, но растяжки никуда не денутся. Согласно заключению Американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, кремы для борьбы с растяжками увлажняют и тонизируют верхний слой кожи, в то время как растяжки являются шрамами на нижнем слое дермы. Другой косметический продукт — термальная вода, которую часто презентуют как незаменимое средство для увлажнения кожи. Но ученые отмечают, что с равным успехом можно опрыскиваться и водопроводной водой. Специалисты объясняют: по-настоящему эффективные увлажняющие средства работают благодаря компонентам, например, таким как гиалуроновая кислота, глицерин. Их в в термальной воде нет. Зато часто содержится соль, которая может обезвоживать кожу. Многие женщины знают о существовании такого продукта как сыворотка (для лица или для отдельной зоны лица). Если неправильно ее использовать, покупка сыворотки окажется бессмысленной. Косметологи подчеркивают: после сыворотки нужно обязательно наносить на кожу крем. Если этого не сделать, то сыворотка просто испарится. Без использования крема ее эффективность окажется ровно нулевой. Ранее МедикФорум писал о том, какие типичные ошибки совершаются при использовании дезодоранта.