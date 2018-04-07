От поста к праздной жизни: эксперты из Уфы рассказали, как правильно разговляться на Пасху

Великий пост у православных христиан — это 48 дней воздержания и запретов. По религиозным канонам в этот период следует исключить из рациона все продукты животного происхождения. Такое питание не всем дается легко. Но процесс перехода к обычным блюдам еще сложнее. Он называется разговение — то есть вкушение скромной пищи после поста.

Корреспонденту Ufa1 эксперты рассказали, как выходить из поста без ущерба для здоровья.

Уфимская епархия: «Все должно быть меру»

Управляющий делами уфимской епархии Дмитрий Кондрашов напомнил, что прощаться с ограничениями в еде нужно постепенно, без излишеств. Тогда праздник Светлой Пасхи не будет омрачен поездкой к врачу.

— Главное — не переедать. Православные, соблюдающие все каноны, знают об этом. Постов в году много, даже каждая среда и пятница — дни ограничения, — поведал Дмитрий Кондрашов. — Новичкам важно помнить, что все хорошо в меру. Не стоит устраивать конкурсы по поеданию яиц или пасхальные застолья. После вечерней службы стоит вкусить праздничное угощение и лечь спать. Все-таки пост — это состояние души. Верующие должны в первую очередь думать о Господе, молиться и ограничивать себя в развлечениях.

Гастроэнтеролог: «Остерегайтесь пищевых отравлений»

По словам специалиста-гастроэнтеролога Елены Маляевой, ежегодно в пасхальные праздники обостряются хронические заболевания.

— Во время начала поста организм испытывает большую нагрузку. Второй «удар» тело получает во время выхода из него. Из-за обилия высококалорийной и жирной пищи страдают в первую очередь органы пищеварения, — объясняет медик. — Много обращений с панкреатитами, гастритами и холециститами. Поэтому не стоит забывать о том, что резкий переход к тяжелой пище опасен. Есть нужно небольшими порциями и прислушиваться к организму.

Есть нужно небольшими порциями

Психолог по коррекции пищевого поведения: «Пейте больше жидкости»

По словам практикующего психолога Ольги Хафизовой, разговение сравни выходу из жесткой диеты. Необходимо как минимум две недели, чтобы привести организм в норму.

— В первые дни после поста необходимо пить как можно больше воды. А вот от алкоголя стоит вообще отказаться. Истощенный организм быстро интоксицируется, велик риск серьезных отравлений и таких неприятностей, как похмелье и головная боль. На пасхальные сладости также не надо налегать. Сахар в организме провоцирует голод и ведет к перееданию.