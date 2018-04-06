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Пищевое преступление: как правильно разговляться
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Пищевое преступление: как правильно разговляться 

Мир24 22 минуты назад
8 апреля у православных — праздник Светлого Воскресения Христова. Врачи советуют «выходить» из Великого поста постепенно и с осторожностью. После семи недель поста снижается выработка ферментов, расщепляющих белок, и резкое возвращение к белковой пище может вызвать проблемы с желудком. Диетологи советуют за праздничным столом соблюдать умеренность. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала в интервью «МИР 24», как разговляться в Пасху без вреда для здоровья.
После длительного белкового воздержания как организм отреагирует на хорошую порцию жареного мяса, яйца или на молочные продукты?
— Организм будет в шоке. У нас из года в год возрастает обращаемость людей в поликлиники, в скорую помощь со всевозможными приступами. Представляете, если эта лавина продуктов, которые были запрещены во время поста, попадает в желудок, а ферментные системы не готовы, они отдыхали все это время и отключены, человек отравляет свой организм. Возникает резкая пищевая интоксикация. Хотелось бы предупредить, что мясо лучше не жарить. Котлеты на пару, тушеные вещи разрешены, но не сразу жареное мясо. По объему можно съесть только то количество белковой пищи, которое помещается в ладонь. Ни в коем случае не объедаться.
Если человек не постился, его организм отнесется к этому намного легче?
— Да, потому что у него ферментация та же, все соки работают. И он намного легче перенесет. Если же у человека была желчнокаменная болезнь, и него есть камни, они могут начать двигаться в момент приема жирной пищи, а кулич и пасха — это практически сахарная бомба, может возникнуть закупорки сосудов, желтуха, резкие боли, печеночная недостаточность, человек может даже погибнуть.
К сожалению, во многом этому способствует алкоголь. Многие воспринимают святой праздник Пасхи как повод для обильных излияний. Алкоголь растормаживает аппетит, человек начинает есть. Целая неделя иногда проходит в пищевом преступлении.
Продолжение беседы смотрите в видеоролике.
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