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Как унять сердцебиение: 2 самых простых способа
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Как унять сердцебиение: 2 самых простых способа 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Бывают моменты, когда сердце внезапно начинает учащенно биться и не хочет возвращаться в нормальный ритм. Воспользуйтесь советами кардиологов, которые могут помочь быстро унять этот приступ тахикардии, — они очень просты. Один из предлагаемых врачами методов, пишет издание «Телеграф», основан на принципе резкого снижения температуры тела. В таких обстоятельствах сердцебиение замедляется как результат того, что нервная система оптимизирует физиологические процессы, позволяющие организму адаптироваться к новым условиям. Что сделать: охладить лицо. Поскольку лицо близко к сердцу и его просто охладить, окуните его на несколько секунд в емкость с холодной водой (можно добавить лед). Либо поплещите в лицо или просто умойтесь очень холодной водой. Как вариант — протрите кожу лица кубиком льда. Другой способ быстро нормализовать сердцебиение заключается в воздействии на блуждающий нерв, отвечающий за частоту сердечных ударов. Что сделать: напрячь мышцы живота. Предварительно сделайте глубокий вдох. Закройте ноздри пальцами, сомкните рот, опустите веки. Все это время держите мышцы пресса напряженными, не отпускайте. Попробуйте сделать выдох, по-прежнему держа закрытыми нос и рот, и продолжая напрягать живот. Кардиологи напоминают: в некоторых случаях тахикардия — явление естественное. Возможно, вы просто перенапряглись, переволновались. Если видимых причин нет, в особенности, если помимо учащенного сердцебиения чувствуется боль в груди или возникает ощущение нехватки воздуха, нужно срочно обращаться за врачебной помощью. Ранее МедикФорум писал о том, какие привычки при ночных пробуждениях — наиболее вредны.
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