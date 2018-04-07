Все о тридцать второй неделе беременности

Итак, вы на 32-й неделе беременности. А это значит, что идет седьмой месяц и третий триместр.

Прибавка в весе к этому сроку составляет 8-10 кг. Матка поднимается на 32 см выше лонного сочленения. Поэтому у будущей мамы может появиться одышка при ходьбе и подъемах по лестнице. Но есть и много приятного — наверняка вы уже готовите приданое для своего малыша. Но давайте обо все по порядку.

Рассказывает Федор Сергеевич Воеводин, врач ультразвуковой диагностики, «Клиника на Петровке».

Федор Сергеевич Воеводин

УЗИ и скрининг

На каждом сроке беременности проведение ультразвукового исследования имеет конкретные показания. На сроке 32 недели плод уже полностью сформирован, появляется возможность для детального обследования практически всех органов и систем.

На первом этапе оценивают положение плода (предлежание) — это очень важно для планирования тактики ведения родов. Оценивается динамика роста плода, соответствие норме для конкретного срока беременности.

Если выявляется отклонение от нормы (например, задержка роста плода), у врачей сохраняется возможность назначить необходимую терапию. При проведении исследования особое внимание обращают на структуры головного мозга плода, состояние ликвор-проводящей системы (боковые желудочки мозга, водопровод мозга и так далее), формирование борозд и извилин.

В начале третьего триместра сохраняется еще достаточное количество околоплодных вод, что является благоприятным фактором для проведения исследования. Врач детально изучает структуры сердца плода, оценивает перегородки, правильность отхождения магистральных сосудов, клапаны и хорды. Исследуются легкие, диафрагма, печень, желчный пузырь плода.

Большое диагностическое значение имеет исследование желудочно-кишечного тракта.

А исследование почек и надпочечников проводится практически на том же уровне, что и у взрослого человека.

Одним из обязательных элементов исследования является проведение допплерометрии.

Врач оценивает показатели кровотока в сосудах пуповины, плаценты, магистральных сосудах головного мозга. Доплерометрическое исследование позволят оценить функциональное состояние плода и плаценты как основного провизорного органа, ответственного за насыщение крови плода кислородом и питательными веществами.

В дополнение к ультразвуковому исследованию проводится кардиотокографическое исследование (КТГ). Это очень чувствительный метод оценки состояния плода перед родами.

КТГ рекомендовано проводить в третьем триместре беременности еженедельно.

На сроке 30-32 недели беременности сохраняются условия для проведения исследования в трех— и четырехмерном режимах,

при этом можно даже записать видеофильм, который когда-нибудь будет интересно посмотреть и ребенку.

Анализы и медицинские обследования

Кроме УЗИ, на этом сроке делаются анализы крови и мочи, давно ставшие привычными для будущей мамы.

На приеме акушер-гинеколог взвесит, измерит артериальное давление, замерит высоту дна матки.

А теперь давайте перейдем к основным вопросам, которых волнуют большинство будущих мам на этом сроке беременности.

Ольга Николаевна Федотова

Как выглядит ребенок

Плод на этом сроке похож на новорожденного, только меньше. Его вес в среднем составляет 1700 граммов,

Рост — 40-42 сантиметров.

Каждую неделю плод прибавляет в весе 200-250 граммов.

Все движения малыша, толчки в стенку матки — это результат сложной деятельности головного мозга.

Определение пола ребенка

Если вы еще не знаете, кого ждете, то этот секрет вполне может быть раскрыт при удачном расположении малыша.

Что происходит на 32-й неделе беременности — ощущения

Третий триместр считается самым сложным во время беременности. В это время может появиться множество неприятных ощущений. Легкие боли в пояснице, спине, ребрах, промежности говорят о постепенном раздвижении костей и внутренних органов.

Может беспокоить одышка, изжога, запоры.

К такому дискомфорту необходимо просто привыкнуть, после родов все пройдет.

Шевеления плода тоже могут быть подчас болезненными.

Боли в животе

Чувство тяжести внизу живота часто возникает при тренировочных схватках. В норме они должны быть редкими, без периодичности.

Любые сильные боли и ощущения говорят о каком-то нарушении.

О них нужно обязательно сообщать врачу, а в случае резкого усиления болей может появится и необходимость вызвать «Скорую помощь».

Боли в пояснице

Поскольку матка достигает значительных размеров, она поджимает легкие и сердце, сдавливаются корешки спинномозговых нервов в нижнем отделе позвоночника, что проявляется болями в пояснице и ногах.

В этой ситуации многим беременным помогает бандаж, однако рекомендовать его ношение может только врач, поскольку здесь важно учитывать положение ребенка в матке.

Выделения

Нормальными выделениями из влагалища считаются скудные, светлые, со слабым запахом. При любых других отклонениях следует обследоваться у врача.

Появление кровянистых выделений (коричневого или красного цвета) или подтекание околоплодных вод (водянистые выделения) — это сигнал опасности, который может говорить о начале преждевременных родов. В этом случае помощь врачей нужна неотложно.

Тошнота

Как уже говорилось выше, матка значительно увеличивается в размерах, сдавливая внутренние органы, что может вызвать явления диспепсии — тошноту, изжогу и запор.

Поэтому питание будущей мамы должно быть сбалансированным и дробным.

Многоводие и маловодие

Всю беременность плод находится в жидкой среде — околоплодных водах, которые позволяют ему двигаться и выполняют ряд других важных функций.

Существует два вида патологии околоплодных вод — многоводие (избыточное количество жидкости) и маловодие (недостаточное количество жидкости). Эти состояния осложняют не только течение беременности, но и родов.

Точно определить маловодие и многоводие можно только по данным УЗИ.

Что можно и нельзя делать на 32-й неделе беременности

На данном сроке стоит отказаться от авиаперелетов, резкой смены климатических и часовых поясов.

Общие рекомендации такие же, как и во весь период беременности: правильно питаться, вести здоровый образ жизни, больше гулять на свежем воздухе.

Если женщина до беременности занималась спортом, на данном сроке ей разрешены умеренные физические нагрузки, например, бассейн или йога.

Дополнительные ограничения и противопоказания может определить только врач.

Правильное питание и витамины

Питание беременных должно быть частым (5-6 раз в день), небольшими порциями. Следует отдавать предпочтение еде, приготовленной на пару — тушеной, вареной или запеченной.

Продукты должны быть только свежими и натуральными. В рационе должны присутствовать свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень, которые прекрасно справляются с проблемой запоров и способствуют нормализации работы кишечника. А также мясные, рыбные, молочные продукты — основные источники белка.

Преждевременные роды

Преждевременные роды на таком сроке возможны и могут начаться совершенно внезапно.

Если ваш малыш по какой-то причине родится на этом сроке, он получает большие шансы на выживание.

Таким родам могут поспособствовать экстренные ситуации, например, подъем артериального давления (гестоз) или сильный эмоциональный стресс. Кроме того, причиной также может послужить резус-конфликт по группе крови.

Роды на таком сроке являются патологическими, но своевременная реакция специалистов и современная аппаратура позволяют обеспечить недоношенным детям оптимальные условия для окончательного развития.

Сколько ребенок пробудет под специальным наблюдением и какое это будет оборудование, может определить только врач и только после рождения крохи.

В случае преждевременных родов новорожденного осматривает не только педиатр-неонатолог, но и детский реаниматолог, который определяет, нужна ли новорожденному детская реанимация.

Кесарево сечение

Проведение кесарева сечения на таком сроке беременности возможно.

Кесарево сечение или роды естественным путем? Определить это может только врач.

Дело в том, что выбор метода зависит от состояния ребенка. Как правило, операция ничем не отличается от той, которую выполняют и на финальной сороковой неделе.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!