Дефицит витамина D: на что обратить внимание

Самостоятельно выявить дефицит витамина D сложно — для него характерны довольно общие симптомы, которые на практике могут относиться к другим заболеваниям. Чтобы не запутаться, мы попросили врача-эндокринолога и диетолога выделить основные признаки нехватки витамина D — их точно нельзя оставлять без внимания.

Ваши ногти и кости стали хрупкими

Витамин D участвует в обмене кальция и фосфора в организме и поддерживает их баланс. Он необходим для усвоения кальция — дефицит напрямую сказывается на состоянии костей, зубов и ногтей. Они становятся более уязвимыми к травмам и повреждениям.

Юрий Потешкин

к. м. н., врач-эндокринолог медицинского центра «Атлас» — Из-за нехватки витамина D плотность костей с возрастом будет снижаться быстрее, а риск переломов будет заметно выше. Кроме того, при продолжительном дефиците могут возникнуть вторичные аденомы паращитовидных желёз — так называемый третичный гиперпаратиреоз, возникающий именно из-за нехватки витамина D.

Вы часто болеете

Одна из важнейших функций витамина D — выработка кателицидина. Это антимикробный пептид, который помогает организму справляться с инфекциями и воспалениями. При дефиците бороться с простудой будет гораздо сложнее.

Юрий Потешкин

к. м. н., врач-эндокринолог медицинского центра «Атлас» — Витамин D считается скорее гормоном, нежели витамином. Этот неклассический вид витамина воздействует на иммунную систему (к нему есть рецепторы в иммунных клетках, которые позволяют модулировать работу иммунитета). И если его, витамина, не хватает, то иммунитет тоже страдает.

У вас вообще нет настроения

Учёные давно говорят о том, что нехватка витамина D влияет на психическое состояние человека и может вызывать депрессии. Чаще всего чувство подавленности и ощущение постоянной усталости возникает осенью и зимой, когда солнечного света практически нет и получить витамин естественным путём невозможно.

врач-психотерапевт, к. м. н., автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, член Института функциональной медицины (IFM, США) — Известно, что витамин D принимает участие в синтезе нейромедиатора — дофамина, который оказывает стимулирующее воздействие на организм. Низкий уровень дофамина связан с отсутствием стимулов, нехваткой энергии и проблемами с контролем эмоций. Нехватка витамина D у взрослых может стать причиной сезонных аффективных расстройств (SAD) и депрессии.

Вы регулярно переедаете

Плохое настроение или эмоциональные расстройства, вызванные нехваткой витамина D, часто становятся причиной переедания и следовательно — неизбежного набора веса.

Михаил Гаврилов

врач-психотерапевт, к.м.н., автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, член Института функциональной медицины (IFM, США) — Витамин D повышает эффективность действия гормона лептина (гормона аппетита), который сообщает головному мозгу о насыщении. Если лептин работает слабо, легко за раз съесть порцию в два-три раза больше положенной нормы. Именно поэтому прежде чем подбирать подходящий план похудения, стоит проверить уровень витамина D или выявить причины, которые мешают его усвоению: это могут быть нарушения функций щитовидной железы или повышенная проницаемость кишечника (так называемый дырявый кишечник).

Как вы можете себе помочь

Помимо приёма специальных витаминов, которые назначит врач, вы можете добавить в рацион продукты с высоким содержанием витамина D — лосось, тунец сардины, грибы и яйца. В солнечный день старайтесь проводить на улице 15—20 минут с открытыми лицом и руками. Важно, чтобы после утреннего умывания прошло какое-то время — на лице должна быть естественная жировая плёнка (иначе эффекта не будет).

Юрий Потешкин

к. м. н., врач-эндокринолог медицинского центра «Атлас» — С самого рождения необходимо восполнять дефицит витамина D, так как получать его в достаточном количестве с пищей невозможно. В поливитаминах содержится около 500 МЕ витамина D, а профилактическая доза для взрослых составляет 800—2 000 МЕ. Я рекомендую обратиться к специалисту, сдать анализ на общий кальций и узнать, какое количество витамина D необходимо принимать ежедневно, чтобы восполнить его дефицит. Статьи по теме Как принимать витамин D, в каких продуктах содержится и что делать, если его не хватает Витамин C: нужно ли пить аскорбинку Почему рыбий жир остался в прошлом и откуда теперь получать витамин D и омегу-3 5 признаков, что у вас нехватка витамина В12