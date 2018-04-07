Все, что нужно знать о кислородной косметике

Кислород необходим для дыхания, об этом всем известно. Любой, кто проводил целый день в лесу или горах, отмечал, что кожа становится более здорового цвета, разглаживается и начинает сиять. Какие процессы запускаются в ней после нанесения кислородной косметики и почему так важно начать ее использование уже в молодом возрасте? Что еще входит в ее состав и как верно подобрать средство?

Коже нужен кислород

Оксигенация — это снабжение кожи кислородом. У жителей мегаполисов — то есть у большинства из нас — нарушения оксигенации начинаются уже в двадцатилетнем возрасте, но кожа испытывает необходимость в питании этим газом постоянно.

Проблемы, вызванные недостатком кислорода

Из внешней среды кожа способна поглощать лишь до 5% необходимого для нормального функционирования кислорода, это означает, что недостаток должен быть быть восполнен другими способами — или на всех слоях эпидермиса неизбежно будут возникать те или иные проблемы, вызванные деоксигенацией. Недостаток кислорода неизбежно влечет за собой замедление процессов биосинтеза — в первую очередь, замедляются синтез коллагена и эластина.

В условиях недостаточного количества кислорода в окружающей среде кожа довольно быстро вынуждена подстраиваться под такие условия: она более интенсивно подвергается воздействию негативных факторов и теряет влагу. Это, в свою очередь, приводит к истончению эпидермиса и дермы, кожа становится тусклой и серой, начинает шелушиться и огрубевать. Другими словами, включаются по максимуму все защитные свойства, заложенные природой, которые, если их никак не компенсировать косметическими уходовыми средствами, никак не улучшают внешнего вида кожи.

Недостаток кислорода снижает и синтез белков дермы — все это в сумме приводит к раннему старению, ухудшению барьерных и защитных качеств кожи в сочетании с обратной реакцией — и раннему образованию морщин вместе с потерей упругости. Антиоксидантная природная защита клеток тоже катастрофически страдает — а количество свободных радикалов, одного из главных врагов здоровья и молодости кожи — возрастает в разы.

Польза кислородной косметики

Уходовая косметика этого спектра действия способна решить очень широкий ряд вопросов — от заполнения морщин и повышения упругости кожи до борьбы с целлюлитом, акне и различными видами раздражения и шелушения. Кислородная косметика заметно помогает обновлению кожи, попутно решая такие вопросы, как, например, увеличение объема волос. Механизм действия тут очень прост: работа происходит на уровне кожи головы, клетки которой начинают более активно насыщаться кислородом и другими питательными веществами, за счет чего происходит стимуляция луковицы и ее омоложение — и тогда волосы начинают лучше расти.

Бактерии акне, к примеру, анаэробны — это означает, что использование кислородной косметики прибавляет их активности что снижает количество самих бактерий на коже — и, как следствие, внешний вид ее очень улучшается.

Принцип действия кислородной косметики

Довольно долго считалось, что кислород никак нельзя ввести в состав косметических средств по причине его очень быстрого синтеза и невозможности консервации. Но относительно недавно был изобретен уникальный переносчик молекул кислорода — пертрофированные углеводы. Это бесцветные газы или жидкости высокой плотности и низкой способностью к растворению в воде. Они отлично растворяют в себе газы — то есть и кислород.

Другой способ сохранения кислородных молекул — помещение их в микрокапсулы: липосомы, наносомы, циросомы. Они способны проникать в самые глубокие слои кожи благодаря своему микроскопическому размеру и доставлять живительный кислород прямиком к клеткам эпидермиса на всех слоях.

Перфтордекалин, аквафтем и низафтем

Еще одна уникальная особенность кислородной косметики заключается в том, что она часто содержит в себе вещества, способные дополнительно поглощать кислород из окружающей среды — то есть сами по себе эти компоненты его не содержат, но служат своеобразными магнитами, которые повышают способность клеток эпидермиса получать кислород извне.

В составе средства эти вещества прописываются как перфтордекалин, аквафтем и низафтем. Основной показатель их присутствия в бьюти-продукте — при нанесении на лицо он начинает пениться. Это означает, что смесь начала работать и притягивать кислород из воздуха.

Основной принцип — перемещение кислорода из зоны относительно высокой концентрации в те области, которые страдают от гипоксии, то есть в слои кожи. Процесс можно сравнить с принципом действия увлажняющих средств, когда недостаток влаги компенсируется ее избытками, получаемыми из средства или окружающей среды.

Дополнительные компоненты кислородной косметики

Похожим действием обладают некоторые растительные экстракты и кислоты, поэтому их присутствие в составе средства стоит рассматривать как очевидный бонус: они улучшают микроциркуляцию в коже и очень помогают клеточному дыханию. Это, в первую очередь, леонтоподовая, пальмитиновая и янтарная кислоты.

Среди минералов чемпионы по снабжению кожи кислородом магнезия, цинк, глюконат меди — они повышают метаболизм в клетках, и, соответственно, улучшают дыхание клеток — но без активных транспортировщиков молекул кислорода, о которых говорилось выше, сами по себе они довольно таки бесполезны.