Ложная близорукость у беременных

Очень часто у женщин во время беременности возникает ложная близорукость. Причиной ее появления является напряженная работа органов и систем организма будущей мамы. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что, если беременная длительное время сидит за компьютером или же долго читает книги, то это приводит к сбою зрительной системы. Возникновению псевдоблизорукости способствует спазм или же повышенная напряженной приспособительной мышцы, которая дает возможность нашим глазам различать четкие очертания предмета, независимо, на каком расстоянии они находятся. Когда происходит спазм данной мышцы, начинает снижаться острота зрения. При появлении такого состояния у будущей мамы появляются болевые ощущения в височной области, области лба, что приводит к ее сильному утомлению. Такое состояние не должно вызывать тревогу. Излечить ложную близорукость возможно. Какие мероприятия следует проводить в данном случае? В первую очередь, нужно укрепить свое физическое здоровье, соблюдать режим труда и отдыха, правильное питание. Будущим мамам запрещено выписывать самим себе очки, так как это может только ухудшить их состояние. Если носить контактные линзы или очки с большими диоптриями, то это приводит к сильному головокружению, тошноте и головным болям. Но эти симптомы могут указывать и на токсикоз. Поэтому, беременная будет носить эти очки и дальше, ни о чем не догадываясь. Нужно обязательно уменьшить зрительную нагрузку — сократить время на просмотр телевизора и чтение книги. Больше отдыхать. Работая за компьютером будущей маме через каждые сорок минут следует минут на 10 делать перерыв. При такой близорукости очень полезна гимнастика для глаз, которая хорошо снимает мышечный спазм. Ранее эксперты рассказали, что возможно предсказывать появление близорукости.