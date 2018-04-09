Профилактика плоскостопия у беременных

Период вынашивания ребенка является для организма женщины целым испытанием. В этот период в его организме происходят разные изменения. Причем, каждый организм реагирует на такие изменения по-разному. Поэтому, и жалобы у будущим мам тоже разные. Но вот жалобы на появление болей в ногах есть почти у каждой беременной женщины. С чем же связаны такие боли? В чем причина их появления? Сайт МедикФорум попробовал разобраться в этой проблеме. Болезненные ощущения появляются при плоскостопии, которое может привести к вальгусной деформации стопы — это состояние, когда растет косточка на ноге. Причина возникновения таких проявлений связаны с изменением структуры соединительной ткани. Все знают, что во время беременности гормональный фон у женщины начинает меняться. В результате этого меняется и соединительная ткань. Во время беременности на нижний отдел позвоночника женщины, а также на ее колени и, конечно же, стопы начинает возрастать давление. Из-за этого деформируются позвоночник и стопы. В будущем, после появления малыш на свет, из-за распластанности происходит увеличение размера раза в два. Кроме того, деформированные стопы и позвоночник в неправильном положении фиксирует соединительная ткань, которая уже окрепла. Что же следует предпринять, чтобы не получить плоскостопия во время беременности? В последнее время большой популярностью стал пользоваться бандаж — вальгусная шина. Эту шину рекомендуется носить беременным практически с первых месяцев беременности, чтобы не развить у себя плоскостопие, которое может привести к возникновению вальгусной деформации стопы. Завал стопы вовнутрь сопутствует развитию плоскостопия. Причиной возникновения такого запала стопы является уплощение свода стопы в результате действия на него увеличивающего веса беременной женщины. Такое воздействие вызывает перегрузку. Ходьба при этом доставляет боль беременной, так как возможно и возникновение воспаления подошвенной фасции. При ходьбе происходит усиление нагрузки на икроножные мышцы и позвоночник будущей мамы. И, если вовремя не предпринять необходимые меры, могут пойти серьезные нарушения стопы, коленных суставов и поясничного отдала позвоночника. Вот для этого и следует пользоваться вальгусной шиной. Она помогает не только укрепить стопы, но также и восстановить ее суставы в правильном положении, что избавит будущую маму от вальгусно деформации стопы. Ранее эксперты рассказали о лекарстве от плоскостопия.