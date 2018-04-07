Как сохранить зубы во время беременности

Как известно, в период беременности в организме женщины происходят изменения. У одних это гормональных сбой, а у других беременность оставляет свой отпечаток на зубах. Очень часто в период беременности женщина начинает терять свои зубы и ей приходиться ставить зубные коронки. Можно ли сохранить зубы будущей маме и что необходимо для этого сделать? Сайт МедикФорум собрал несколько простых советов, которые помогут сохранить здоровье зубов. В первую очередь, не нужно отказываться от визита к стоматологу. Ведь каждому известно, что болезнь лучше всего предупредить. Это касается и наших зубов. Даже если у беременной нет никаких проблем с зубами, посещать стоматолога в период беременности просто необходимо. И делать такие визиты нужно не один раз. Первое посещение врача должно быть в период с 6 по 8 недель беременности; второе — с 16 по 18 недель; третье — с 26 по 28 недель беременности; и четвертое — с 36 по 38 недель беременности. Если будущая мама нарушит этот режим посещений, то потеря зубов может быть неизбежной. Чтобы сохранить свои зубы здоровыми и крепкими в период беременности, необходимо в рацион будущей мамы включить продукты, которые богаты содержанием кальция. Кроме того, нельзя также допустить, чтобы в ее организме был недостаток витамина D. Ведь именно без этого витамина кальций будет плохо усваиваться организмом. Чтобы пополнить содержание этого витамина, необходимо употреблять морскую рыбу. Молочные продукты тоже должны входить в меню будущей мамы, так как они содержат много кальция. Беременной нужно помнить, что для формирования нового организма требуются витамины и полезные вещества, в том числе, и кальций. И если в организме женщины будет его недостаток, то ее будущий ребенок начинает брать его из костной ткани своей матери, что оказывает негативное влияние на ее зубы.