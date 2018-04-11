Как спасти себя от растяжек во время беременности?

Ближе к середине беременности живот начинает уже быть заметным, а потом растет, на удивление самой беременной, невероятно быстро. В этот момент многие женщины начинают переживать за состояние своей кожи, ведь никому не хочется увидеть на теле некрасивые красные растяжки. Сайт МедикФорум решил выяснить, как от них избавиться или вообще предупредить появление? Растяжки появляются от того, что живет растет слишком быстрыми темпами, а кожа к этому не была готова. Она не достаточно эластична, оттого не выдерживает напряжения и разрывается. В местах разрыва организм «латает себя» соединительной тканью, которая по своим показателям и свойствам отличается от обычной кожи. Потому растяжки так и останутся белыми даже после многочасового посещения солярия (соединительная ткань не содержит в себе ответственного за загар пигмента меланина, который есть в обычной коже человека). Если беременная быстро прибавляет в весе, то растяжки появятся еще раньше, так как кроме живота и лишний жир будет ее дополнительно растягивать. Какие меры следует предпринять? 1. Еще до наступления беременности необходимо начать подготавливать кожу. Для этой цели можно приобрести разные кремы и масла специально для беременных. Желательно купить не одно средство, а несколько (и разного характера действия), чтобы хоть одно из них оказалось эффективным. Мазать нужно массажными движениями живот, грудь, бедра и поясницу и бока, так как увеличивающийся живот будет стягивать кожу именно с этих зон. Лучше это делать два раза в день всю беременность, а также несколько месяцев после родов. Не обязательно пользоваться только специальными средствами — сгодится и любое растительное масло, так как оно содержит ответственный за упругость кожи токоферол. 2. Обязательно нужно носить бандаж уже со второго триместра. Он поддержит и живот, и кожу, потому не даст ей сильно растягиваться. 3. Даже если растяжки появились, их можно сделать не видимыми. А кожу на животе — подтянуть. Помогут осуществить это процедуры в косметических салонах. Благо, видов соответствующих процедур там множество. Ранее были названы три средства против растяжек.