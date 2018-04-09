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Современные тесты на беременность
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Современные тесты на беременность 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Однажды, проснувшись утром, вы поняли, что с вами что-то не так. Неужели наступила беременность? И во многих случаях это действительно так. Но как можно ее определить еще до визита к врачу? Есть ли другие методы определения беременности на ранней стадии? Конечно же, есть. Например, приобретение теста в ближайшей аптеке. В настоящее время можно приобрести тест по любой стоимости. Естественно, в зависимости от марки и стоимости теста будет зависеть и точность диагностики наступившей беременности. Сайт МедикФорум расскажет, какие же существуют тесты на беременность. Сейчас их уже несколько видов — это планшетный, тест-полоска, струйный, цифровой. Тесты для определения беременности можно разделить на 3 группы. К 1-й группе относятся недорогие тесты-полоски, для пропитки которых используется специальный реактив. Эти тесты наиболее часто используются для определения наступившей беременности. Но вот результат, который он показывает, не всегда точный. Поэтому, данному тесту доверять не стоит. Лучше всего перепроверить или же сразу приобрести более дорогой и качественный тест. Чтобы определить есть беременность или нет, тест опускается в посуду с мочой и по появлению полосок можно узнать результат: одна полоска — отрицательный, две — положительный. К следующей группе относится тест планшет, имеющий два окошка. Когда моча попадает в первое окошко, ее распространение идет до слоя, пропитанного реактивов. Взаимодействие с этим слоем приводит к отображению во втором окошке результата. В отличие от тестов первой группы, такие тесты намного качественнее. Правда, и стоят они подороже. Третья группа включает тесты струйные. В настоящее время они считаются самыми качественными и эффективными. Стоят они дорого, но в получении результата при их использовании сомневаться не стоит. В этом тесте есть слой частиц голубого цвета. Если в женской моче имеется ХГЧ, то эти частицы надежно к нему присоединяются и уже через минуту результат тестирования будет известен. Но какие бы тесты не использовались для определения беременности, самым надежным является визит к своему гинекологу. Ранее стало известно, что на «черном рынке» продают положительные тесты на беременность.
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