Варикоз при беременности

Варикоз является заболеванием всей сосудистой системы, которое выражается в хронической венозной недостаточности. При данном заболевании у беременной происходит изменение вен: они меняются в размерах, теряют свою эластичность и форму. При беременности особенно поражаются вены ног и прямой кишки, и чаще всего проявляется у женщин, которые имеют избыточный вес. Причины возникновения данного заболевания могут быть разными — это и наследственность, и гормональные расстройства, а также физические нагрузки. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что кроме того, варикоз во время беременности может появиться при длительном сидении или же стоянии. Но чаще всего варикоз является наследственным заболеванием. Распознать данное заболевание можно по следующим признакам — жжение, появление боли и чувства тяжести в ногах, а также появление венозного серпантина, который распространяется от коленей к бедрам. Чтобы избежать появления варикоза при беременности, необходимо соблюдать следующие правила: 1. нужно исключить ненужное давление на нижние конечности; 2. следить за своим весом, чтобы не было лишних килограммов; 3. беременной не рекомендуется долго сидеть или же стоять. Желательно почаще ложиться и под ноги класть валик, чтобы они были приподняты; 4. рекомендуется носить специальные эластичные колготки, которые следует одевать сразу же, проснувшись утром, и снимать уже перед сном; 5. не следует носить тесной обуви, а также носок и чулок с эластичным верхом; 6. необходимо регулярно бывать на свежем воздухе и стараться вести активный образ жизни; 7. рекомендуется ввести в рацион питания беременной продукты, которые содержат витамин С. Он помогает сделать вены здоровыми и эластичными. Ранее эксперты рассказали, как защитить себя от летнего варикоза.