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Соя — идеальное питание или опасность?
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Соя — идеальное питание или опасность? 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
В последние годы соя присутствует в большинстве продуктов, которые имеются в продаже. В большинстве случаев в она представлена в качестве дополнения к мясным продуктам, выпечкам или подготовленным соусам. Поскольку соя считается неотъемлемой частью любого меню, возникает вопрос о том, насколько хорошо известны ее полезные свойства. Помимо общих минералов и витаминов, соя содержит редкие, даже уникальные вещества. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что соя содержит большое количество белка, что является основанием утверждать, что она может полностью заменить продукты животного происхождения в рационе человека. Но, не стоит забывать, что соя содержит много ингибиторов трипсина — это вещества, которые предотвращают разложение белков в организме. Следовательно, соевые белки не только трудно переваривать, но также могут вызывать серьезные желудочно-кишечные расстройства. Соя имеет большое количество веществ, подобных женскому половому гормону эстрогена. Было установлено, что женщины в менопаузе принимающие сою, избавлялись от симптомов, возникающих при климаксе — сухость кожи, приливы, эмоциональная нестабильность. Имеются данные о том, что одни и те же вещества прекращают развитие рака молочной железы, предстательной железы и матки. Подобные фитогормоны особенно опасны для младенцев и детей, поскольку они приводят к раннему созреванию девочек и мальчиками. Поэтому лучше всего исключить соевые продуты из меню. Мужчинам тоже не нужны вещества, подобные женским гормонам. Изофлавоны не только снижают либидо, но и усугубляют качество спермы, что приводит к бесплодию. Этот факт был известен на протяжении многих веков в Азии. Ранее эксперты описалиидеальное питание при физических нагрузках.
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