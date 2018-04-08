9 масок для лица, которые помогут привести в порядок вашу кожу после зимы

После долгой зимы наша кожа переживает не лучшие времена. Сухость, шелушение, неровный тон и раздражения — последствия уходящего зимнего сезона, которые нужно срочно ликвидировать, чтобы достойно встретить весну.9 масок для лица, которые помогут привести в порядок вашу кожу после зимыВ качестве экспресс помощи для реабилитации кожи

помогут маски для лица. Они увлажнят кожу, снимут раздражения, помогут

избавиться от омертвевших клеток и насытят её нужными витаминами и минералами.

Lush,

маска «Скорая Помощь» За маску для лица «Скорая помощь» от бренда Lush говорит

одно название. Маска способна быстро и действенно вернуть коже здоровый вид.

Черника в составе маски богата минералами и витаминами-антиоксидантами, которые

действуют как антисептик и способны снять покраснения.

Uriage,

увлажняющая экспресс-маска Увлажняющая экспресс-маска от Uriage способна

в кратчайшие сроки восполнить количество влаги и вернуть коже сияющий вид.

Также маска уменьшает следы усталости и поможет избавиться от синяков под глазами. The True Rich Cream,

гидрогелевая маска для лица Гидрогелевая маска для лица поддерживает максимальный

уровень увлажнения кожи на протяжении 120 часов. Маска укрепляет защитные

функции кожи и питает её.

Dr. Jart + смягчающая, увлажняющая маска Маска Dr. Jart + оказывает интенсивное

увлажнение для уставшей и сухой кожи. Обладает тонизирующим, вяжущим действием, вызывают сужение пор,

подавляет деятельность потовых желез. Маска эффективна для лечения

сухой, раздражённой, чувствительной кожи. Хорошо снимает покраснения и отечность после чистки лица. OOZOO — Капсульная маска для лица Перед использованием маски, необходимо выдавить капсулу внутрь упаковки (не нарушая упаковку). Распределить содержимое капсулы равномерно по тканевой основе, и только затем вскрыть и использовать. Маска увлажняет и питает кожу, разглаживает морщины, придает ей свежесть и легкое сияние. Sunsorit,

лифтинг-маска для лица Во-первых, маска от Sunsorit обладает увлажняющим действием и эффективно помогает усталой коже. Во-вторых, благодаря миорелаксантам в составе, которые действуют как ботокс, маска подтягивает кожу, делая её более

гладкой и упругой, и разглаживает морщины. Erborian BB Shot, тканевая маска для красивого тона лица Маска Erborian BB Shot совмещает в себе полноценный уход и ВВ-пигменты, направленные на совершенствование тона. Практически, уход и нанесение макияжа в одно действие. Комплекс из белого женьшеня разглаживает кожу, делает ее более мягкой и ровной. А ВВ-пигменты улучшают тон кожи и ее текстуру. Ultraceuticals энергетическая маска для лица Маска Ultraceuticals предназначена для утомленной кожи. Мощная смесь

антиоксидантов и антистрессовых компонентов в составе маски пробудят кожу после

зимней спячки, а витамины увлажнят её и восстановят. Methode Cholley, очищающая маска для лица Маска отлично подойдет для проблемной и тусклой кожи. Глина

способствует интенсивному поглощению кожного сала вместе с грязью и мертвыми

клетками, кроме этого, она заметно очищает и стягивает поры лица. Входящие в состав маски фитоэкстракты помогают увлажнить кожу. Читайте также: Цитрусовая терапия: 10 средств с витамином С, которые вы полюбите 15 средств с термальной водой, которые стоит иметь всегда под рукой