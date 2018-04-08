Все о тридцать третьей неделе беременности

Наступила 33-я неделя беременности — это 35 недель акушерского срока. Поздравляем, вы находитесь почти на финишной прямой перед главным событием вашей жизни.

С каждым днем спать становится все неудобней, спина беспокоит днем и ночью, а ноги гудят из-за любых сильных нагрузок. Что ж, терпеть неудобства осталось недолго. Уже через два месяца вы будете держать на руках ваше маленькое чудо.

С вашим организмом день за днем происходят поразительные изменения. К этому сроку вес может увеличиться на 9-14 килограммов. Живот уже достиг значительных размеров, его объем на этом сроке составляет, как правило, 85-90 сантиметров (цифры могут варьироваться в зависимости от телосложения будущей мамы).

Анализы и медицинские обследования

В норме женщине на 33-й неделе беременности не назначают никаких анализов. Конечно, врач может направить будущую маму на анализ крови, мочи и УЗИ. Но только в том случае, если она прогуляла это плановое обследование на 32-й неделе.

Во время УЗИ врач посмотрит положение плода, толщину и степень зрелости плаценты, количество амниотической жидкости.

В очередной раз ультразвуковое обследование подтвердит пол вашего малыша, а также поможет врачу обозначить приблизительную дату родов.

На 33-й или 34-й неделе беременности женщину могут направить на кардиокотографию. На ней врач с помощью специального оборудования оценит сердцебиение малыша в разных состояниях: в покое, в движении, во время сокращений матки.

УЗИ Как мы уже написали, плановое на УЗИ на 33-й неделе беременности женщину направляют в том случае, если она не прошла обследование на 32-й неделе. Следующее ультразвуковое исследование будущей маме сделают уже перед родами.

Скрининг

В третьем триместре беременной необходимо пройти очередной скрининг. Самым удачным временем для него считается период с 31-ю по 36-ю неделю. Скрининг включает в себя УЗИ, кардиокотографию и допплерометрическое исследование. С помощью последнего обследования врач определяет, в достаточной ли степени к малышу поступают кислород и питательные вещества. Также это позволяет исключить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Анализ крови на скрининге в третьем триместре делают только по показаниям врача.

Как выглядит ребенок

Малыш в животике значительно подрос, и теперь по своим размерам напоминает большой ананас. Его вес сейчас составляет 1,8-2 килограмма, длина тела — около 45 см.

Постепенно у крохи пропадает лануго — пушковый волосяной покров, который ранее помогал сохранять тепло.

Количество амниотической жидкости сокращается, ребенок немного снижает двигательную активность. Но это не значит, что он совсем перестанет толкаться и пинаться. Толчков теперь станет меньше, но уж если малыш решит «потанцевать» в животике, вы прочувствуете это с удвоенной силой. В норме кроха должен давать знать о себе 8-10 раз за 12 часов.

К 33-й неделе нервная система вашего ребенка полностью развита. Теперь начинают укрепляться кости. Единственное исключение — череп. Пока он состоит из отдельных несросшихся косточек. Они сохраняют подвижность и мягкость вплоть до самых родов, чтобы малышу было легче проходить через родовые пути.

Ребенок на этом сроке уже полностью отличает день от ночи и так же, как его будущие родители, каждый день по утрам просыпается и открывает глаза, а по вечерам «укладывается» спать.

У малыша появляется собственная иммунная система. Антитела переходят от вас к малышу, чтобы тот был готов ко встрече с агрессивной окружающей средой.

Определение пола ребенка

На 33-й неделе беременности родители уже знают пол малыша и активно покупают все необходимое для первой встречи со своим крохой.

Что происходит на 33-й неделе беременности — ощущения

На 33-й неделе беременности женщина теряет грациозность движений и все больше начинает напоминать колобка. Еще бы! К 33-й неделе будущая мама прибавила в весе до 13-14 килограммов. А это нешуточная нагрузка на все органы и системы женщины. Держитесь. Малыш сейчас находится в одной из самых активных стадий роста, и это значит, что за ближайшие два месяца вы можете поправиться еще на парочку килограммов.

Найти сейчас комфортную позицию для сидения, не говоря о позиции для сна, — задача не из легких. Врач уже наверняка посоветовал спасаться подушкой для беременных. Она может хотя бы немного облегчить ваш дискомфорт.

У многих женщин продолжают нарастать неприятные симптомы, которые появились еще в начале третьего триместра.

Некоторые из них на этом сроке достигают своего пика.

Речь об изжоге, запорах, отеках ног. У многих женщин немеют кисти рук. Чтобы избежать покалывающих ощущений, попробуйте во время сна положить руки на подушки. Днем надо обязательно делать легкую гимнастику, стараться чаще менять положение тела, чтобы разгонять накопившуюся жидкость.

Появляются проблемы с засыпанием. Женщины часто крутятся, пытаясь найти подходящее положение, мысли путаются, закрадываются разные страхи, связанные с предстоящими родами. Сон беременной на 33-й неделе тяжелый, наполненный странными сновидениями.

Кроме того, будущей маме по несколько раз за ночь приходится вставать в туалет: на мочевой пузырь идет слишком сильное давление матки. Количество мочеиспусканий можно уменьшить, если женщина не будет пить на ночь много жидкости.

Боли в животе

На 33-й неделе женщину могут беспокоить тянущие боли внизу живота. На таком сроке эти ощущения связаны с повышенным тонусом матки.

Если живот стал «каменным», вы в течение нескольких часов испытываете тяжесть, проблемы с передвижением, срочно звоните гинекологу или вызывайте «Скорую помощь». Важно вовремя обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить риск преждевременных родов.

Боли в пояснице

Из-за увеличения нагрузки на позвоночник и смещения центра тяжести боли в пояснице становятся постоянным спутником беременной женщины. А если будущая мама должна проводить в сидячем положении по 6-8 часов в день, тянущая боль может стать просто невыносимой.

Чтобы облегчить состояние, беременная может купить бандаж, который поможет ослабить нагрузку на позвоночник. Однако не стоит прописывать себе ношение бандажа самостоятельно. Это должен сделать врач.

Выделения

Для будущей мамы важно внимательно следить за своим здоровье на протяжении всей беременности. Поэтому на 33-й неделе не переставайте отслеживать выделения из влагалища.

В норме они должны быть не слишком обильными, прозрачными или беловатыми, без резкого запаха.

Коричневые, зеленоватые, желтые выделения, имеющие кислый запах, могут свидетельствовать о наличии инфекции.

Кроме того, на сроке 33 недели женщина может наблюдать у себя подтекание околоплодных вод. Если вы заметили, что одежду постоянно подмачивает желтоватая жидкость, немедленно сообщите об этом врачу.

Подтекание околоплодных вод может привести к преждевременным родам.

Тошнота

К такому симптому на 33-й неделе беременности надо отнестись с осторожностью. Тошнота и изжога могут появиться из-за того, что матка сильно давит на внутренние органы.

Поэтому питание беременной должно быть дробным и максимально полезным.

Также тошноту может провоцировать повышенное артериальное давление. В этом случае важно обратить внимание на свое здоровье. Тошнота вкупе с повышенным артериальным давлением, резким увеличением веса может свидетельствовать о гестозе (позднем токсикозе), который опасен как для мамы, так и для будущего малыша. Следите за своим состоянием и вовремя обращайтесь за медицинской помощью.

Многоводие и маловодие

Для развития плода необходимо отслеживать количество околоплодных вод (амниотической жидкости), в которых плавает ребенок.

На разных сроках беременности количество амниотической жидкости то увеличивается, то уменьшается. Существует два вида патологии околоплодный вод — многоводие и маловодие (диагностируются с помощью ультразвукового исследования).

Оба состояния осложняют не только течение беременности, но и ход родов. Поэтому важно во время проходить обследования и следить за изменением веса. Сильные отеки, резкое увеличение размеров живота, недомогание — признаки многоводия.

Что можно и нельзя делать на 33-й неделе беременности

Как правило, на 33-й неделе женщина уже уходит в декрет и может больше времени отдыхать, посвящать курсам для будущих мам.

На данном сроке важно:

много спать;

ограничить тяжелую физическую активность (никаких тяжелых сумок, прыжков, изнуряющих спортивных тренировок!);

не болеть. Поэтому будущей маме надо ограничить походы в торговые центры, поликлинику, поездки в общественном транспорте;

много гулять;

заниматься сексом, если к этому нет противопоказаний.

Что можно есть

Как и раньше, будущим мамам не рекомендуется налегать на острую и жареную пищу, стоит исключить из своего рациона экзотические продукты, сырую рыбу, соль.

Главное правило, которого должна придерживаться беременная, — есть часто и понемногу.

Витамины

На 33-й неделе будущая мама может продолжать принимать поливитаминные комплексы, которые врач назначил еще в начале беременности.

Преждевременные роды

Роды на 33-й неделе считаются преждевременными, так как кроха еще не готов к независимому существованию. Конечно, мало радости родить малыша раньше срока. Но на 33-й неделе ребенок уже может самостоятельно дышать, а это во многом увеличивает шансы недоношенного младенца на выживание и сохраняет его здоровье.

Избежать преждевременных родов можно, проявляя особое внимание к своему организму. Берегите себя! Не напрягайтесь, больше отдыхайте, прислушивайтесь к сигналам своего тела и советам гинеколога.

Для того чтобы предотвратить роды, врач может отправить женщину на госпитализацию и назначить прием специальных лекарственных препаратов.

Если малыш решил, что сейчас самое подходящее время для появления на свет, постарайтесь отпустить ситуацию и довериться врачам.

Если предпосылок к ранним родам нет, продолжайте заниматься подготовкой вещей и документов в роддом. У вас осталось всего лишь два месяца безраздельного счастья в ожидании вашего чуда.

Кесарево сечение

Вопрос о родоразрешении путем кесарева сечения на 33-й неделе. Показаниями к плановому кесареву на этом сроке являются: отслойка плаценты, поперечное положение плода, сахарный диабет, многоплодная беременность.

При гипоксии плода, обвитии пуповиной и некоторых аномалиях родовой деятельности врач может направить женщину (только с ее согласия) на операцию по экстренному кесареву сечению.