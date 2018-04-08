Фитнес для беременных

Как известно во время беременности у многих будущих мам появляются отеки и усталость ног, и происходит развитие варикоза. Для профилактики появления всех этих изменений рекомендуется делать специальные упражнения для беременных, которые помогут укрепить мышцы ног. Такие упражнения нужно выполнять всего 2-3 раза в неделю. Вот несколько простых упражнений, которые для вас собрали журналисты сайта МедикФорум. 1. Подъем ног. Нужно встать рядом с опорой, которой может служить стена, стул или же стол. Стопы должны быть параллельно друг другу и на ширине таза. Не сутулясь, нужно расставить колени, сделать вдох и на выдохе поднять вверх согнутую ногу, чтобы она была параллельно полу, и потом опустить. Вес нужно распределить по всей опорной стопе. Данное упражнение необходимо повторить несколько раз. 2. Плие. Ноги поставить на ширине плеч. Носки развести в стороны так, чтобы стопам было удобно. Ноги должны находиться на одной линии. Сделать вдох и на выдохе нужно расправить плечи и вытянуться. Затем ноги согнуть и выпрямить на выдохе. Такое упражнение нужно проделать несколько раз, пока не появится в мышцах легкое тепло. 3. Подъем ноги. Нужно лечь на пол. Под голову подложить не большую подушку, а вторую подложить под животик. Нижнюю ногу нужно согнуть и положить ее так, чтобы ваше положение было стабильным. Плечи нужно расправить и вытянуться. Верхнюю ногу необходимо выпрямить. Сделать глубокий вдох и на выдохе нужно поднять ногу, пока она не станет параллельной полу. Сделать несколько раз данное упражнение, пока не появится в мышце легкое тепло. 4. Отведение ноги назад. Встать лицом к стене и поставить на нее руки. Затем шагнуть немного назад. Подтянуть мышцы малого таза и промежности и вытянуться в поясничном отделе позвоночника. Одну ногу нужно отвести назад и поставить на носок. Потом сделать вдох и на выдохе эту ногу поднять вверх. Делать нужно так, чтобы нога не сгибалась в колене и не прогибаться в пояснице. Это упражнение нужно сделать несколько раз до появления теплоты в мышцах. 5. Подъем ноги №2. Лечь на пол и одну подушку положить под животик, а другую под голову. Верхнюю ногу нужно аккуратно положить на подушку перед собой, а нижнюю выпрямить. Мышцы промежности подтянуть. Сделать вдох, а на выдохе поднять вверх нижнюю ногу. Повторить. Ранее были названы упражнения для похудения.