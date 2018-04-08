Вылечим простуду быстро

С наступлением холодов, мы не всегда перестраиваемся, какое-то время мы ходим в легкой одежде, в этот момент мы легко можем простудиться. А простуда, в наше время, достаточно серьезная проблема, лечится довольно долго, оставляет серьезные последствия, при неправильном лечении. Прежде всего, нам нужно знать, что такое простуда, в основном простуду называют ОРЗ — острое респираторное заболевание. Такое заболевание возникает в том случае, если вы переохладились, или подхватили где-то вирус. Что происходит с организмом, вы чувствуете ломоту в мышцах, головную боль, появляется насморк, кашель, у вас так же может держаться температура. Если вы хотите предупредить заболевания, вам просто необходимо закаляться. Закаляться нужно начинать постепенно, желательно в теплое время года, для того, чтобы постепенно переходить к холодному режиму. Закаленный организм менее подвержен к вирусам, так как легче переносит холод и мороз. Не зря врачи рекомендую закалять новорожденных с первых дней их жизни. Если вы заболели, вам непременно хочется быстрее выздороветь. Это возможно, если вы сразу принимаетесь, лечить все симптомы. Лечение должно быть комплексным. Если вы чувствуете недомогание и у вас есть возможность остаться дома, обязательно сделайте это. Болезни на ногах не переносят. При недомоганиях и начальном этапе простуды, вам обязательно нужно пить много жидкости. Особенно горячие чаи, используйте малину, калину, черную смородину, шиповник и другие ингредиенты, которые найдутся на рынке или в ваших запасах. Если температура не повышается до 38,5, не следует принимать жаропонижающие препараты, потому как ваш организм самостоятельно борется с болезнью. Иммунитет имеет свойство бороться с микробами и инфекцией, а повышение температуры нормальная защитная реакция организма. Не забудьте о методах народной медицины, они прекрасно сочетаются с амбулаторным лечением. Ранее эксперты рассказали как бороться с простудой.