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Скандинавская ходьба: зачем нужны палки
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Скандинавская ходьба: зачем нужны палки 

Умная 2 часа назад
Фото: Умная
Обычная ходьба приводит в движение до 70% мышц в теле человека. Если же в этот процесс задействовать еще руки и корпус, как при скандинавской ходьбе, то работает 90% всей мускулатуры и тратится в 2 раза больше калорий.
Скандинавская ходьба — несложный и довольно оригинальный способ оздоровления организма. Ею сейчас увлекаются миллионы людей по всему миру. Спорт зародился в Финляндии. Прародителями стали местные лыжники, не желающие прерывать свои тренировки в теплое время года.
Неожиданный эффект скандинавской ходьбы
Спустя некоторое время после «создания» вида спорта люди заметили его положительное воздействие на организм:
улучшалась работа сердца,
повышался мышечный тонус,
улучшалась координация движений,
исправлялась осанка,
понижалось артериальное давление,
уменьшались боли в позвоночнике,
стимулировалась выработка эндорфина — гормона счастья.
На сегодняшний день уже существует несколько разновидностей финской ходьбы: классическая, оздоровительная и спортивная.
Оздоровительная подходит для каждого. Но особенно популярна она среди людей, страдающих на сердечные заболевания, нарушения вестибулярного и опорно-двигательного аппарата. Рекомендуется людям, страдающим от бессонницы, ВСД, лишнего веса, а также беременным женщинам. И это далеко не полный перечень. Скандинавская оздоровительная ходьба часто оказывается хорошим способом поддержания оптимальной физической формы для людей, которые ведут малоактивный способ жизни.
Занятия не требуют чрезмерных физических усилий, однако основная нагрузка во время ходьбы приходится на дыхательную и сердечно-сосудистую систему. Ходьба также оказывает общеукрепляющий эффект.
Используемый инвентарь
Для занятий нужны только палки. Однако лыжные далеко не всегда могут подойти просто из-за того, что они слишком длинные. Длина палок напрямую связана со способом ходьбы. Во время движения человек должен не отталкиваться при помощи инвентаря, а только опираться на него. Однако для людей, которые практикуют спортивную ходьбу в высоком темпе, вполне могут подойти и большие палки. Длина их варьирует и в зависимости от заболевания. При остеохондрозе стоит использовать удлиненные палки, потому как на них легче перенести основную нагрузку. Так, тренировки по скандинавской ходьбе помогут тому, кто стремится поддерживать активный и здоровый образ жизни.
Сообщение Скандинавская ходьба: зачем нужны палки появились сначала на Умная.
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