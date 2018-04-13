Более 32 млн руб. получили медорганизации Москвы в виде грантов по программе раннего выявления рака

Столичные медицинские организации получили более 32 млн руб. в виде грантов по программе «Ранняя диагностика. Рак победим». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Медицинские организации Москвы получили гранты на сумму более 32 млн руб. по программе раннего выявления онкологических заболеваний «Ранняя диагностика. Рак победим». Выплаты направили 25 больницам и поликлиникам, врачи которых успешно выявляют болезнь на ранних стадиях и спасают тем самым жизни пациентам», — говорится в сообщении.

Поясняется, что столичный департамент здравоохранения оценивал работу по обнаружению шести видов онкологии, таких как рак молочной железы, рак желудка, рак шейки матки, рак предстательной железы, колоректальный рак и рак легкого.

«Роль врачей поликлиник в раннем выявлении онкологии крайне важна, ведь именно они первыми могут заподозрить развитие болезни и направить на лечение на начальных стадиях, когда оно намного эффективнее. Онконастороженность — это одна из важнейших установок московских врачей, которые проходят образовательные курсы «Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических заболеваний» и приобретают необходимые знания о симптомах рака и предраковых состояний», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна

Глава ведомства отметил, что все полученные организациями средства направляются на поощрение медперсонала. Получателей и общие размеры грантов дважды в год определяет комиссия департамента здравоохранения Москвы. Постановление «О грантах правительства Москвы „Ранняя диагностика. Рак победим“ было принято на заседании президиума правительства Москвы 7 июня 2017 г.

В январе гранты по этой программе получили уже 19 медицинских организаций. Общая сумма выплат составила более 115 млн руб.