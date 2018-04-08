Москвичам расскажут о симптомах аллергии и способах ее лечения

Что такое аллергия и как можно сгладить ее воздействие на организм, во вторник, 10 апреля, расскажет главный аллерголог-иммунолог Департамента здравоохранения Москвы Александр Пампура.

Открытая лекция пройдет в 19:00 в «Заповедном посольстве» парка «Зарядье».

— Наша задача — понять, чем именно вызвана аллергическая реакция в каждом конкретном случае, а затем подобрать средства, с помощью которых можно найти возможность для человека вести полноценную жизнь, — говорит Александр Пампура. Также на лекции москвичи смогут узнать, что может вызвать аллергию, ее основные симптомы, как минимизировать риски возникновения аллергии Отдельно эксперт расскажет о том, как меняются подходы медицины к лечению аллергии и в какой ситуации стоит обратиться к врачу. Посетить лекцию можно, пройдя регистрацию. Для тех, кто не сможет посетить лично, будет трансляция в Facebook Департамента здравоохранения.