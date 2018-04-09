НКО Москвы узнают о получении финансовой поддержки 11 апреля в «Зарядье»

В столичном парке «Зарядье» 11 апреля расскажут, как некоммерческие организации могут получить финансовую поддержку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Обновленный формат отбора лучших проектов некоммерческих организаций (НКО) Москвы в рамках конкурса грантов мэра Москвы представят 11 апреля на территории «Заповедного посольства» парка «Зарядье». По итогам конкурса победители получают финансовую поддержку из бюджета города», — говорится в сообщении.

О новшествах в конкурсе, клиентском сервисе правительства Москвы для НКО и бонусной программе расскажет председатель столичного комитета общественных связей Александра Александрова

«В мероприятии примут участие члены Общественной палаты Москвы, представители ведущих некоммерческих организаций столицы, эксперты некоммерческого сектора», — добавляется в сообщении.

Формат мероприятия будет необычным — о грантах мэра Москвы расскажут фотографии выставки «Лица душевной Москвы». Ее открытие состоится 11 апреля в 16:00 в «Заповедном посольстве» парка «Зарядье».

Как напоминается в сообщении, в 2017 году объем субсидий НКО составил 273 миллиона рублей. В 2018-м финансовая поддержка социальных проектов некоммерческих организаций вырастет до 400 миллионов рублей.

Задача конкурса грантов мэра Москвы — поддержать как можно больше актуальных проектов и социальных инициатив москвичей.