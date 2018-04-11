Прием заявок от столичных НКО на получение грантов мэра Москвы стартует 15 мая

Столичные некоммерческие организации (НКО) смогут подать заявки на получение грантов мэра Москвы с 15 мая до 15 июня. Об этом журналистам сообщила председатель комитета общественных связей Москвы Александра Александрова.

«Сегодня мы объявляем старт конкурса на гранты мэра Москвы для НКО. Уже 15 мая мы начнем прием заявок. Он продлится до 15 июня. 20 июня будет оглашен список проектов, допущенных до конкурса, и с 20 июня по 11 июля эксперты будут работать над проектами. В середине июля будут объявлены результаты конкурса», — сказала А. Александрова.

Она напомнила, что в 2018 г. общая сумма грантов составляет 400 млн руб.