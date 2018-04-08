Какой эффект виагра оказывает на женский организм

После того как на отечественном фармацевтическом рынке появилась виагра — препарат, усиливающий мужскую потенцию, — некоторые женщины также заинтересовались им. Они принимают этот препарат, несмотря на то что механизмы возбуждения у мужчин и женщин разные. Зачем же они это делают?

Как действует виагра

Активным веществом данного препарата является силденафил. Его основное действие — в усилении кровообращения в малом тазу и обеспечении хорошего и относительно долгого притока крови к пещеристому телу, из которого состоит пенис.

Виагра не является панацеей, она не способна вылечить эректильную дисфункцию, даже если использовать препарат систематически. Однако в течение нескольких часов после приема лекарства мужчина, даже окончательно потерявший надежду и веру в себя, сможет активно заниматься любовью.

Но вопреки очень многим ложным представлениям виагра отнюдь не сугубо «мужской» препарат, никаких гормональных веществ в его составе нет, и, в принципе, его могут использовать женщины. Вот только чем он им сможет помочь?

Виагра и женская половая система

Как уже сказано выше, виагра не усиливает желание. В случае с женской асексуальностью увеличенное кровяное давление не заставит даму испытывать влечение к партнеру и уж тем более ощутить оргазм. И все-таки женщины покупают этот препарат.

Мощный приток крови к малому тазу, обеспеченный виагрой, активно насыщает кислородом стенки матки и фаллопиевы трубы. Это весьма положительно сказывается на созревании и прохождении яйцеклеток, что важно для зачатия. Увеличенное давление жидкостей облегчает работу выделительной системы. Во влагалище появляется большое количество смазки — это улучшает чувствительность женских органов и весь половой акт в целом.

Виагра нацелена на приток крови к пещеристому телу, но кроме пениса им также является клитор. Для женщин, испытывающих лишь клиторальный оргазм, препарат окажется именно «виагрой» и во много раз увеличит возможность ощутить оргазмическое удовольствие.

Каким дамам необходима виагра

Существует несколько групп женщин, которым виагра реально поможет справиться с их проблемами в интимной жизни. Прежде всего, это дамы, находящиеся в климактерическом периоде. Вместе с гормональной системой у них угасает не только половое влечение, но и кровоток в области матки — он больше не несет ей никаких питательных веществ. После приема виагры такая женщина чувствует, что у нее «там» словно огнем все горит, во влагалище появляется смазка, и дама, несмотря на годы, снова готова к половому контакту со своим избранником.

Похожие ощущения после приема препарата испытает и женщина, прошедшая через гистерэктомию — удаление матки. Более того, для таких дам виагра окажется именно панацеей. Отсутствие матки обычно приводит к тому, что у женщин ухудшается кровоснабжение яичников, питающихся от маточных сосудов. Это, в свою очередь, провоцирует наступление климакса гораздо раньше, чем у нестерилизованных сверстниц. Виагра поможет яичникам активно насыщаться кислородом, и они смогут функционировать гораздо дольше, вырабатывая такие необходимые для жизни и красоты женские гормоны.

Благодаря тем же механизмам виагра поможет и дамам, у которых наблюдается сахарный диабет. Инсулин снижает выработку собственных женских гормонов, а это, в свою очередь, негативно отражается на половом влечении. Соответственно мужчины, страдающие сахарным диабетом, свою интимную жизнь могут спасти только виагрой.

Но как бы ни был хорош этот препарат, его нельзя использовать чаще раза в день. Также стоит помнить, что всем, у кого наблюдается повышенное кровяное давление, не стоит принимать виагру, чтобы не спровоцировать инсульт. А еще для увеличения интимного желания у женщин существуют другие специализированные лекарства, и они весьма эффективны именно для получения оргазмических ощущений.