Что случилось с весом Елены Степаненко

Елена Степаненко готовится отпраздновать юбилей. Кажется, что колесо времени для этой женщины повернулось вспять. Она молодеет буквально на глазах, этому способствовало похудение артистки — за полтора года она сбросила почти 50 килограммов веса.

«Не люблю слово 'худеть», у него корень — «худо». Лучше говорить «стройнеть», «становиться красивой», — поделилась артистка с изданием «Стархит» . — «Полтора года назад посмотрела на себя в зеркало и осознала, что меня не устраивает отражение. Да, не балерина, и мне не 20, но все равно хочется смотреть на себя с удовольствием».

Секрет Степаненко прост — она уменьшила свои порции. Размер съедаемого помещается в ладошке. Она контролирует свое чувство голода, и ест только в том случае, когда организму это действительно надо.