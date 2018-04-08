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Что случилось с весом Елены Степаненко
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Что случилось с весом Елены Степаненко 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Елена Степаненко готовится отпраздновать юбилей. Кажется, что колесо времени для этой женщины повернулось вспять. Она молодеет буквально на глазах, этому способствовало похудение артистки — за полтора года она сбросила почти 50 килограммов веса.
«Не люблю слово 'худеть», у него корень — «худо». Лучше говорить «стройнеть», «становиться красивой», — поделилась артистка с изданием «Стархит». — «Полтора года назад посмотрела на себя в зеркало и осознала, что меня не устраивает отражение. Да, не балерина, и мне не 20, но все равно хочется смотреть на себя с удовольствием».
Секрет Степаненко прост — она уменьшила свои порции. Размер съедаемого помещается в ладошке. Она контролирует свое чувство голода, и ест только в том случае, когда организму это действительно надо.
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