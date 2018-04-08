Как лечить геморрой после родов

Очень часто после родов у женщин возникает такое заболевание как геморрой. Причиной его появления является застойные явления в венах крови, что и приводит к воспалительному процессу в венах прямой кишки. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что при данном заболевании происходит их расширение, воспаление внутри или их появление наружу. Появление геморроя у беременных женщин и после родов является частым явлением. В период беременности матка увеличивается в размерах и с ее стороны происходит давление на брюшную полость. Это и является причиной затруднительного кровяного оттока из вен прямой кишки, что и приводит к воспалению геморроидальных узлов. Во время потуг на воспаленные узлы происходит давление, вызывающее у женщины острую сильную боль. Лечение этого заболевания проводится после родов. Конечно же, многие женщины интересуются, как же лечить геморрой после родов? Серьезного лечения это заболевание требует только в самых крайних случаях. Если вовремя его обнаружить и выполнять все необходимые рекомендации, то его исчезновение уже происходит спустя какое-то время после родов. Но это помогает только в одном случае — если геморрой появился именно во время беременности, а до нее его у женщины не было. Для успешного лечения этого заболевания, в первую очередь, следует правильно питаться. Благодаря определенной диете, в период беременности можно избежать запоров. А ведь именно они и являются причиной возникновения этого неприятного заболевания. В рацион питания беременной обязательно должны входить следующие продукты: чернослив, курага, банан, отруби из пшеницы, гречка, овсянка и яблоки. Кроме того, будущей маме нужно каждый день употреблять лук, чеснок, морковь, цветную капусту, рыбные и мясные блюда. Конечно же, меню беременной не должно обходиться и без растительных масел. Нельзя нарушать и режим приема питьевой воды. Ее нужно в сутки выпивать около 1,5 л. В комплекс послеродового лечения геморроя также входят длительные прогулки на свежем воздухе, физические упражнения и, конечно же, личная гигиена. В профилактических целях хорошо помогают сидячие теплые ванны с добавлением травяных отваров. Для обмываний при геморрое можно отваривать земляничные листья. Хорошо помогает применение примочек с отваром хвоща. Среди медикаментов при данном заболевании применяют обезболивающие препараты, как, например, Лидокаин; кровоостанавливающие — Детралекс; слабительные лекарственные средства легкого действия. Ранее эксперты указали на важность лечения уже первых признаков геморроя.