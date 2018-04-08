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Уход за кожей в зимнее время года
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Уход за кожей в зимнее время года 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Если летом кожа страдает от солнца, то зимой наоборот, кожа пересушивается из-за низкой температуры и холодного ветра. Но не стоит беспокоиться, для данной проблемы можно найти правильное решение. Достаточно лишь заботиться о своей коже, питать ее, беречь ее. Рассмотрим варианты ухода за кожей в холодное время года. Визажисты рассказали сайту МедикФорум, что зимой следует отказаться от умывания лица водой. Вместо воды для этого подойдут различные тоники, молочко. И вообще умываться непосредственно перед выходом на улицу не стоит. Это лишь навредит коже, умывайтесь минут за 30 до выхода на улицу. Навсегда забудьте средства для лица, в которых содержится спирт. И это касается любого времени года, не только зимы. Зимой наша кожа нуждается в дополнительном питании. Поэтому покупаем крем с пометкой «питательный» и смело балуем нашу кожу. Конечно, это не значит, что про увлажнение нужно забыть, увлажнение так же необходимо коже. Утром мы питаем нашу кожу, а вечером ее увлажняем. В современных косметических салонах широкий выбор услуг. Следует знать, что в зимнее время химический пилинг как никогда будет полезен вашей коже. Вам необходимо лишь найти качественного специалиста, а затем можно смело очищать свою кожу. Не стоит забывать о гладкости своей кожи, поэтому зимой эпиляцию никто не отменял. Так же зима отличная пора для того, чтобы сделать тату или перманентный макияж. Зимой риск, что бактерии навредят вам минимальный, в отличие от лета. В холодное время года балуем кожу скрабом, а еще лучше делаем различные питательные маски. Все же следует сказать, первым делом следует думать о своей красоте и здоровье, а не о том какая погода на улице. Поэтому не ленитесь, ухаживайте за собой. Ранее эксперты рассказали об уходе за кожей.
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