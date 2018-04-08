Что такое прессотерапия?

У процедуры есть и другие названия: пневмодренаж, баротерапия, аппаратный лимфодренажный массаж. Она проводится в течение 30 минут. Все это время пациент лежит, одетый в специальный костюм с надувными элементами. В них подают сжатый воздух снизу-вверх с перерывами. Силу давления воздуха и длительность пауз определяют индивидуально, а компьютер контролирует процесс.

Процедура помогает в борьбе с целлюлитом, подтягивает кожу, активизирует обменные процессы, улучшает венозный отток и тонус стенок сосудов. А еще прессотерапия расслабляет мышцы и поднимает настроение.

Противопоказания: тромбоз, болезни сердца и сосудов, кожные заболевания, почечная недостаточность, туберкулез, беременность и период лактации, злокачественные опухоли, инфекционные заболевания и воспалительные процессы в организме.

Стоимость: от 800 рублей за сеанс.

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