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Что такое прессотерапия?
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Что такое прессотерапия? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
У процедуры есть и другие названия: пневмодренаж, баротерапия, аппаратный лимфодренажный массаж. Она проводится в течение 30 минут. Все это время пациент лежит, одетый в специальный костюм с надувными элементами. В них подают сжатый воздух снизу-вверх с перерывами. Силу давления воздуха и длительность пауз определяют индивидуально, а компьютер контролирует процесс.
Процедура помогает в борьбе с целлюлитом, подтягивает кожу, активизирует обменные процессы, улучшает венозный отток и тонус стенок сосудов. А еще прессотерапия расслабляет мышцы и поднимает настроение.
Противопоказания: тромбоз, болезни сердца и сосудов, кожные заболевания, почечная недостаточность, туберкулез, беременность и период лактации, злокачественные опухоли, инфекционные заболевания и воспалительные процессы в организме.
Стоимость: от 800 рублей за сеанс.
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