Канадские медики выяснили, что употребление макарон помогает похудеть

Канадские ученые представили возражения на популярное мнение о вреде употребления макарон для похудения, передает ФБА «Экономика сегодня»

Медики провели порядка 30 исследований с двумя тысячами участников. Большинство углеводов из рациона они получали при употреблении макарон.

Выяснилось, что три месяца спустя участники эксперимента в среднем похудели на 500 граммов. Оказалось, что макаронные изделия при сбалансированной диете не способствуют резкому увеличению веса.

Как пишет Nation News, ученые объясняют результат пониженным гликемическим индексом продукта. Один из авторов исследования доктор Джон Сивенпипер заключил, что макароны, таким образом, могут оставаться частью здоровой диеты.