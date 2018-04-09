Все болезни «от нервов»? Да!

Прислушивайтесь к себе! Прежде чем мы задали несколько вопросов врачам клиники ТАО, специалисты обратили наше внимание на то, как важно внимательно относиться к самому себе: «Если у кого-то из родных или у себя вы замечаете такие проблемы, как нарушение сознания, затруднения в умственной или эмоциональной сфере, а также изменение тактильной чувствительности или сложности с координацией движений, тремор — знайте, что эти симптомы нужно как можно скорее обсудить с доктором. Заболевания центральной и периферической нервной системы ведут к полной или к частичной потере работоспособности, а в некоторых случаях даже к фатальным последствиям». Покажите доктору язык! С чего начинает лечение врач в районной поликлинике? Первым делом напишет вам кучу направлений на анализы — крови, мочи, ЭКГ, рентген, ну и далее по списку… Китайский доктор воспринимает человека не как набор тканей и субстанций, а как единое целое, самостоятельную вселенную и поэтому сначала будет очень внимательно расспрашивать вас о вашей жизни в целом. Какой у вас аппетит? Бывают ли запоры? Есть ли проблемы с мочеиспусканием? А хорошо ли вы спите? И что вам обычно снится? Поверьте, это не праздный интерес и не светская беседа — именно по этой информации китайский доктор оценит ваше состояние. После опроса о функционировании вашего организма, образе жизни, даже о складе характера и темпераменте доктор вас осмотрит. Он оценит вашу двигательную активность, проведет диагностику сознания и рефлексов. Ну а затем… попросит вас показать ему язык! Дело в том, что иногда как раз при осмотре языка доктор может составить представление о вашем здоровье, потому что на языке отражается состояние печени, почек, сердца и других жизненно важных органов. Затем китайский врач займется пальпацией, простукиванием вашего тела, оценит двигательные функции. Заключительный этап диагностики — это оценка пульса: некоторые заболевания не имеют каких-то явных органических причин, и лишь диагностика по пульсу позволяет выявить характерные патологические изменения и поставить верный диагноз. Ну а теперь можно начинать лечение. С какими неврологическими проблемами приходят к китайским докторам? Третий день у меня мигрень… По мнению китайской медицины, мигрень (очень сильная боль, при которой обычно болит одна половина головы) возникает из-за нервных стрессов, депрессии, необходимости принятия каких-то трудных решений, а также из-за резких колебаний погоды или из-за недосыпания. Кроме того, большое значение имеет и наследственность. Дисбаланс на меридианах сердца и почек — вот что, согласно китайской медицинской науке, приводит к появлению мигрени. Восточные врачи научились справляться и с этой проблемой — с помощью гармонизации работы всей нервной системы. При мигрени перед врачом стоит задача улучшить обменные процессы в органах и тканях, поэтому человеку назначают такие процедуры, как иглоукалывание, массаж (в том числе вакуумный, баночный), где акцент делается на шейно-воротниковую зону. В результате восстанавливаются энергетические меридианы тела, и мигрень отступает. Довольно часто эти процедуры дополняются фитотерапией — она помогает не только устранить головную боль, но и восстановить баланс организма в контексте эндокринной и нервной системы. Как правило, базовый курс лечения мигрени состоит из 10 процедур — это необходимый минимум. Конечно, в зависимости от каких-то индивидуальных особенностей доктор может порекомендовать и более длительное лечение — общих правил и подходов здесь быть не может. Бояться каких-то процедур, например иглоукалывания, не стоит — во время нее вы почувствуете лишь совсем незначительную секундную боль в момент постановки иглы, но во время самого сеанса никакого дискомфорта вы не ощутите: иглы, которые в клинике ТАО применяются для рефлексотерапии, очень тонкие. «Я устал, я ухожу…» Постоянная утомленность и невозможность восстановиться — это тот самый синдром хронической усталости, который известен практически каждому взрослому человеку. Ключевой момент: как бы вы ни старались отоспаться, отвлечься, переключиться — вам не удается восстановить свои силы. Вот этот «букет» из состояния повышенной утомляемости, снижения работоспособности, ухудшения памяти и концентрации, постоянной вялости, апатии и нарушения сна и есть СХУ. В зависимости от того, какая именно причина вызывает хроническую усталость, болезнь может привести к опасным осложнениям — таким, как снижение иммунитета, тремор (дрожание) рук, потеря веса, появление всевозможных фобий. С точки зрения традиционной китайской медицины хроническая усталость связана в первую очередь с истощением энергии ци, то есть с исчерпанием жизненных сил на меридиане сердца. Сильные переживания, конфликты, вынужденный недостаток сна — все это приводит к тому, что человек истощает свои жизненные силы, и простой отдых уже не помогает восстановиться. Поэтому, борясь с СХУ, китайские доктора в первую очередь восстанавливают общие силы организма. Для этого человеку индивидуально подбирают определенные процедуры — иглоукалывание, точечный массаж, прогревание, вакуумтерапию — то, что способно воздействовать на биоактивные точки нервной системы, на различные рефлексогенные зоны тела. Все подобранные китайским доктором процедуры помогают довольно быстро запустить механизм самовосстановления организма. В результате сон улучшается, обменные процессы и кровоснабжение тканей приходят в норму, и сразу по окончании курса лечения человек чувствует себя здоровым, отдохнувшим и полным сил. Клиника ТАО. Приходите к нам не за лечением, а за здоровьем! Запись на консультацию врача по тел. : +7 (495) 152-29-44 www.taomed.ru *При оплате курса лечения от 10 сеансов

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