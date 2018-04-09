Ученые из США изобрели диету «для бедных»

Американские ученые составили диету, для соблюдения которой не нужно тратить деньги. Диетологи из США представили бюджетную диету, которая поможет сбросить вес даже людям с низким достатком. Чтобы здоровое питание не ударило по карману эксперты предлагают придерживаться нескольких правил.

Во-первых, стоит пить как можно больше воды. По своей структуре это не калорийный продукт, вода способствует сжиганию липидов и запускает спящие режимы в теле человека. В совокупности это не только приводит уравновешиванию водного баланса, но и придет фигуре желаемые формы.

Второе правило бесплатного похудения заключается в особом поведении во время торжественных застолий. Известно, что люди чаще всего набирают лишний вес именно во время праздников. Стол с множеством блюд может привести к тому, что человек «сорвется», съест много лишнего и, в конечном итоге, соблюдаемая диета пойдет насмарку. Ученые советуют не стоит ограничивать себя в употреблении праздничных блюд. Нужно лишь стремиться к тому, чтобы размер съедаемых порций был небольшим.

И, наконец, третьим правилом нового пищевого поведения должно стать полное отсутствие запретов на употребление каких-либо продуктов. Если захотелось съесть конфету, то лучше сделать это сразу, не дожидаясь момента, когда желание перерастет в навязчивую идею, сообщает Vladtime.ru.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что ученые составили совершенную диету для тех, кому исполнилось пятьдесят лет. Так называемую диету «50+» представили миру диетологи из Канады. Ученые намерено сузили круг исследований в теме о здоровом питании. Их объектом стала целевая аудитория старше пятидесяти лет. Установлено, что после этого возраста в человеческом организме наблюдаются особые изменения, которые требуют более тщательного подбора питания.

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