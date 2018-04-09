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Кожа и критические дни: как нужно ухаживать за лицом в разные дни цикла
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Кожа и критические дни: как нужно ухаживать за лицом в разные дни цикла 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Наверняка ты знаешь о связи менструального цикла с настроением, но и состояние кожи во многом зависит от гормонального фона. Вот что важно об этом знать, чтобы правильно ухаживать за лицом.
1. Период высыпаний (критические дни и 4−5 дней до них)
В начале цикла или за пару дней до него у тебя наверняка появляются высыпания на коже. В это время важно протирать лицо аккуратно и избегать вредной пищи. Перед сном наноси на лицо очищающее средство с салициловой кислотой. 2−3 раза в неделю используй эксфолианты, чтобы удалить мертвые клетки и сделать кожу сияющей. Полезно также делать очищающие маски.
2. Период сухости (6−13-й день)
По окончании критических дней кожа становится суше, поэтому ее нужно увлажнять. Пей больше воды и ешь полезные жиры: например, жирную рыбу, семечки и авокадо. Подбери легкий увлажняющий крем с противовоспалительным эффектом, избегай слишком мощных средств в эти дни. Полезные ингредиенты: зеленый чай, алоэ, витамин С. Сделай увлажняющую маску.
3. Период свежести (14−25-й день)
Самое удачное время для кожи. Полезные вещества из уходовых средств лучше всего впитываются и действуют, кожа сияет. В это время важно не нервничать, высыпаться и уделять больше внимания себе любимой. Полезно использовать скраб или эксфолиант 1−2 раза в день, а также антивозрастные маски с антиоксидантами и гиалуроновой кислотой.
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