Ученые выявили негативный фактор низкокалорийных диет

Ограничение в пище и ее калорийности продлевает жизнь, но при этом лишает не менее важной для качества этой самой жизни составляющей.

Французские ученые обнародовали выводы десятилетнего эксперимента о том, как низкокалорийная диета и ограничения в пище влияют на живые организмы. В частности, эксперты изучили качество жизни небольшого примата — серого мышиного лемура.

Исследование выявило факт того, что постоянное ограничение калорийности пищи сильно увеличивает продолжительность жизни небольшого примата. Постоянное ограничение калорийности состоит в том, чтобы есть уменьшенную, но сбалансированную пищу с самого начала взрослой жизни.

Благотворное влияние такого питания на продолжительность жизни было установлено для многих видов недолго живущих живых организмов (червей, мух, мышей), но оставалось спорным для приматов, включая людей.

Предыдущие исследования, в частности, на макаках (средний срок жизни которых составлял сорок лет), уже продемонстрировали положительное влияние такой диеты на заболеваемость животных возрастными патологиями. Однако ее положительное влияние на продолжительность жизни приматов оставалось спорным.

Чтобы изучить этот вопрос, исследователи сосредоточились на сером мышином лемуре, небольшом примате, чья продолжительность жизни около двенадцати лет. Это делает его хорошей моделью для изучения старения. Более того, у этого подвида лемуров немало физиологических аналогий с человеческим организмом.

Ученые разделили животных на две группы: одни кормились привычной едой, другие — той, чья калорийность была на 30 процентов ниже обычной диеты лемуров. Итог наблюдений представлен на фото sciencedaily.com — два лемура одногодки, питавшиеся 9 лет обычной едой, и низкокалорийной. Первый зверек весом 100 грамм имеет привычные для своего возраста изменения — катаракта, осветление меха. Второй зверек весом 70 грамм — имеет характеристики молодого животного.

Животные на низкокалорийной диете увеличили срок жизни до 50 процентов.

— Их средняя выживаемость составляет 9,6 лет (по сравнению с 6,4 годами для лемуров в контрольной группе с обычной диетой). И впервые среди приматов было замечено максимальное увеличение продолжительности жизни: почти треть животных с низкокалорийный рационом все еще живы, тогда как последнее животное в контрольной группе умерло в возрасте 11,3 лет, — уточнили исследователи.

Но ложку дегтя в эту радостную картину добавило новое исследование группы ученых, которые усомнились в исключительно позитивном влиянии ограничительной диеты.

— Постоянное снижение калорийности пищи ускоряет потерю серого вещества нв большей части головного мозга. Однако когнитивные и поведенческие характеристики не пострадали. Таким образом, умеренное ограничение калорийности может продлить жизнь и улучшить здоровье примата, но оно влияет на целостность серого вещества мозга, не изменяя при этом когнитивные характеристики, — говорится в исследовании, опубликованном на портале nature.com.