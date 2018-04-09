Топ-5 диет 2018 года

Разбираемся в популярных диетах этого года вместе с фитнес-диетологом, нутрициологом и тренером с 15-летним опытом работы Евгением Савиных.

— При назначении диетического питания необходимо учитывать, какие в регионе доступны продукты, как человек до этого ел, что из еды нравится, — говорит Евгений. — У всех разные биологические показатели, нужно собрать больше информации о состоянии здоровья, знать индивидуальные особенности. После чего назначить подходящее питание. Главная задача худеющих — сформировать правильные привычки.

В месяц адекватно терять максимум 4 килограмма. Самое идеальное худеть в неделю на 700 грамм.

Кетогенная диета

Кето-диета — самая обсуждаемая в 2018 году.

Это диета с высоким содержанием полезных жиров и умеренным содержанием белков, во время которой нельзя есть углеводы. На кетодиете вы должны изменить тип источника энергии (кетоны, получаемые из жиров вместо глюкозы из углеводов).

Диета обеспечивает быструю потерю лишнего веса, но относиться к ней нужно серьезно, чтобы избежать побочного действия. Переходить на диету без углеводов тяжело. И для того, чтобы организм научился питаться кетоновыми телами, потребуется неделя.

В этот период снижается самочувствие, поэтому придётся принимать БАДы, чтобы получать достаточно полезных веществ. Также, необходимо выпивать в 1,5 раза больше воды, чем обычно, потому что в крови повышается число кетоновых тел, которые должны выводится, чтобы не прекратилось похудение.

Питаясь вне дома, соблюдать кето-диету сложно, потому что практически во всех продуктах содержаться скрытые сахара и углеводы.

Таким является типичное питание крайних народов севера. Организм питается кетоновыми телами при расщеплении жира. Из-за этого мозг начинает работать активно. Кроме того, снижается уровень инсулина, а это служит профилактикой ожирения и диабета.

Также эта кетодиета рекомендована тем, кто страдает эпилепсией, так как она уменьшает частоту приступов. Плюс этой диеты в том, что чувство голода долго не возникает из-за насыщения организма жирами.

— Евгений Савиных

IIFYM

IIFYM — самая распространенная диета в мире на сегодняшний день.

Расшифровывается, как «If It Fits Your Macros» («если это вписывается в ваши макронутриенты»). По-другому, «всё, что входит в баланс».

Благодаря подсчету калорий и разграничения их на жиры, белки и углеводы (БЖУ), вы можете включать в свой рацион абсолютно любые продукты.

Вес действительно уходит. Однако для кого-то суточную калорийность покрывают 2 чизбургера, а кто-то выберет яблоки и гречку с мясом. При этом качество питания влияет на состояние тела и организма.

Пример рассчёта БЖУ: если женщина весит 80 кг, а её ожидаемый вес — 60 кг, то потребляемые в сутки макронутриенты рассчитываются от желаемого веса.

При этом, жиры рассчитываются так: 1 грамм на килограмм массы тела, белки — 1 грамм на килограмм (1,5-1,7 грамма для тех, кто интенсивно тренируется), количество углеводов назначается индивидуально, в зависимости от скорости обменных процессов и образа жизни (порядка 2-3 грамм).

Евгений: Записываются все нутриенты, белки жиры и углеводы. Ты можешь выбирать любое питание, система очень гибкая. Ты просто ешь свои БЖУ в нужном тебе количестве. Но, придётся долго разбираться и вникать в систему. При несоблюдении расчетов вылетаешь за свои суточные нутриенты. Кроме того, нужно научиться постоянно планировать питание на следующие дни, а к этому готовы не все.

Самое главное — не число калорий, а сколько потребляется бжу

Интуитивное питание

Это значит питаться, прислушиваясь к организму и удовлетворяя его потребности. Такая диета находит всё больше любителей. Но питание должно быть осознанным. Если вы собираетесь съесть пирожное, просто спросите себя: «мне это действительно нужно?»

Евгений: Диета субъективна. Если человек не разбирается в правильном питании, не знает свой организм и реакции на разные продукты, то как научиться интуитивному питанию? И без подсчёта БЖУ вес уходит недостаточно хорошо.

Диета по ГИ

Диета на основе гликемического индекса (ГИ), который присваивается каждому углеводосодержащему продукту. В этом случае низкий ГИ углеводов позволяет употреблять их при любом приеме пищи. Считают суммарный ГИ продуктов по специальным таблицам. Тот самый случай, когда подходит фраза «Ешьте и худейте».

Евгений: В основе диеты — повышение уровня глюкозы в крови на определённый продукт. Диета работает идеально. Но надо грамотно выбирать продукты и знать когда и в каком количестве их можно есть.

Дробное питание

Это частое употребление пищи маленькими порциями, с перерывами в пару часов. Размер порции — до 300 грамм, умещается на ладошке. Есть следует в одни и те же часы, выбирая сбалансированное правильное питание.

Евгений: У системы дробного питания много плюсов. Например, учитываются индивидуальные особенности. Хоть вы и будете постоянно есть, объём желудка будет уменьшаться. При этом стоит отметить улучшение качества жизни.

Регулярно питаясь, можно повлиять на состояние здоровья без медикаментов. Но есть придётся часто. Достаточно эффективная система.

На заметку худеющим: Лучший напиток — вода. Если заменить все напитки водой, то получится так называемая водная детокс-диета. Вода с кусочками лимона и имбиря ускорит обменные процессы.

Рекомендуется ежедневно делать аэробную нагрузку, тренироваться. И проходить не менее 10 000 шагов.

Следите за гормональным фоном: дисбаланс гормонов провоцирует накопление лишней массы тела.

Грамотно выбирайте продукты. К примеру, обезжиренный сладкий йогурт — маркетинговая уловка. Жир необходим организму, в том числе и для выработки гормонов. А вот сахар в принципе не нужен.

Голодная диета не физиологична

После 6 есть можно, но ограниченный список продуктов. Идеально — греческий салат

Почти все, кто не ложатся спать до 23.00, страдают лишним весом из-за перестройки биоритмов и гормонального фона.

«Удивительные диеты» — ореховая (разнообразные блюда насыщение с арахисовым маслом), вилочная диета — съесть только то, что удастся наколоть на вилку в один приём, диета «чудесное печенье» основана на употреблении за день только 6 штук особого вида печенья.

Еду лучше носить с собой, а в ресторанах питаться максимум раз в две недели: там пищу готовят с «секретными» добавками, к примеру, стейк иногда предварительно вымачивают в клиновом сиропе.

Выбирайте правильное питание и имейте про запас полезный перекус.

И помните — любое похудение должно сопровождаться получением удовольствия, ведь тогда вы будете готовы закрепить свой результат.