Метод Зырянова: как прожить в месяц на 1,5 тысячи рублей

Прожить месяц на полторы тысячи рублей легко. Это на своем примере доказал студент из Санкт-Петербурга. Зачем будущему историку понабилось держать себя в «черном теле», узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Глебова

30-й день диеты. В пакете Алексея Зырянова — капуста, крупа и шоколад, а в кошельке — рубль. Это все, что осталось от стипендии. За месяц он потратил на еду всего полторы тысячи.

За это время будущий историк съел почти три килограмма овсянки и гречки, килограмм гороха, 150 яиц, три шоколадки, 10 бананов, три пачки козинаков и пять кочанов капусты.

«Подобная порция капусты, она фактически заполнит желудок. И это будет в своем роде обман организма. Потому что калорий как таковых здесь практически нет. Это вода, подаренная нам природой. Но чувство насыщения возникнет», — отметил Зырянов.

Умерить аппетит и жить по средствам Алексей Зырянов решил не из нужды. Этот пищевой эксперимент — социальная провокация. Студент выступает против фастфуда.

«Хочу показать людям, которые зависимы от полуфабрикатов, что правильное питание — намного дешевле, намного качественнее. И я не призываю питаться на 1,5 тысячи рублей. Я просто хочу в людях взрастить это зерно, и они уже сами смогут к моему питанию добавить другие полезные продукты», — пояснил студент.

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и чем опасна белковая диета

Впрочем, чтобы заменить пельмени овсянкой, а курицу-гриль — овощным салатом, одного эксперимента будет не достаточно. Диетологи говорят: нужно ломать привычки населения.

«Я бы сказал, что основная проблема, не только в России, но и во многих странах, в том, что у нас отсутствует культура питания. Мы не совсем понимаем, когда есть, зачем есть, сколько есть. В каких количествах и какой качественный набор тех же самых белков, жиров, углеводов», — указал будущий историк.

К правильному питанию нужно приучать в детстве, пока ребенок сидит за школьной партой, уверены специалисты. Чтобы потом не пришлось ставить на себе продуктовые эксперименты.

Кстати, за время своего эксперимента Алексей Зырянов похудел на несколько килограммов. Впрочем, уже в апреле студент планирует снова питаться нормально, но каждое утро будет начинать с овсянки.

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