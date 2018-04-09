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Ученые создали диету, для которой не нужны деньги
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Ученые создали диету, для которой не нужны деньги 

Карельские вести 9 минут назад
Фото: depositphotos.com
При этом диетологи не запрещают есть какие-либо продукты.
Ученые из США представили бюджетную диету, которая поможет сбросить вес даже людям с низким достатком, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на Vladtime.ru. Чтобы здоровое питание не ударило по карману эксперты предлагают придерживаться нескольких простых правил.
1. Пить как можно больше воды. По своей структуре это не калорийный продукт, вода способствует сжиганию липидов и запускает спящие режимы в теле человека. В совокупности это не только приводит уравновешиванию водного баланса, но и придет фигуре желаемые формы.
2. Правильное поведении во время торжественных застолий. Известно, что люди чаще всего набирают лишний вес именно во время праздников. Стол с множеством блюд может привести к тому, что человек «сорвется», съест много лишнего, соблюдаемая диета пойдет насмарку. Ученые советуют не ограничивать себя в употреблении праздничных блюд, но стремиться к тому, чтобы размер съедаемых порций был небольшим.
3. Полное отсутствие запретов на употребление каких-либо продуктов. Если захотелось съесть конфету, то лучше сделать это сразу, не дожидаясь момента, когда желание перерастет в навязчивую идею.
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