Утренние мысли работающей мамы

— Солнышко моё, вставай!

Как подумаю, что он опять будет капризничать — не хочу вставать, не хочу зубы чистить, не хочу есть! Каждое утро одно и то же! Не ребенок, а наказание! Хотя так жалко его будить и заставлять вставать из теплой уютной постельки.

Иду готовить ему завтрак, в голове, как всегда, миллион дел, которые нужно успеть сегодня, и мысли скачут от одной к другой в хаотичном порядке. Слышу осторожные шажочки.

— Мам, у меня нос не дышит и в горле что-то першит…

Что это — «воспаление хитрости» или действительно заболевает? Все-таки после зимы иммунитет ослаб. Эх, надо было давать ему Деринат! Как же я про него забыла, растяпа! Была бы отличная профилактика малышу, особенно сейчас. На носу сдача квартального отчета, и больничный брать ой как не хотелось бы!

… И ведь похожая песня была совсем недавно, в середине декабря, только уже со мной — сначала нос не дышал, все надеялась, что обойдется, но все-таки сразила простуда, затемпературила… Так не хотелось в болезни встречать Новый год! И опять, только когда заболела, вспомнила про Деринат. И чем только голова забита у работающей женщины, только не собственным здоровьем! Если бы принимала его как профилактику, может, и обошлось без предновогодних простуд.

Давно еще мне посоветовал это средство хороший доктор, к которому я тогда ходила на лечение. Помню все его немногочисленные, но ценные советы. С Деринатом болеешь легче и выздоравливаешь быстрее. Ведь он укрепляет иммунитет и помогает организму скорее распознать и уничтожить вирусы и бактерии. Тем более, если при насморке используешь сосудосуживающие капли, которые сушат слизистую, а Деринат ее восстанавливает, реанимирует её защитные свойства!

Всего неделя — и вот, к новогодним праздникам была как свеженький огурчик, и даже раньше — успела набегаться за подарками!

Вот тогда-то у меня ума хватило не прекращать применение Дерината. Помнила советы нашего доктора:

— Главное, — говорил он, — поддержать свой организм после того, как вы почувствовали значительное облегчение и решили, что уже выздоровели. А для этого не нужно прекращать применение Дерината еще некоторое время после.

Напоследок совет от доктора был такой: применять Деринат на протяжении всего периода простудных заболеваний, потому что, это еще и хорошее профилактическое средство и для детей, и для взрослых. Отличная идея, ведь с маленьким ребенком все время боишься простуды.

Боишься-боишься, а про профилактику забыла, разиня! Вот сегодня пришло время сынуле помочь собрать силы и справиться с болезнью!

Важнее всего сейчас — не дать моему мальчику разболеться! Но даже если припоздали с профилактикой, Деринат все равно поможет выздороветь. Первым делом — помощь организму, потом уже все остальное.

— Сыночек, нужно запрыскать в нос.

— А почему в нос?

— Потому что вирусы попадают в организм именно через нос.

— А почему Деринат?

— Почемучка ты моя, ведь мы с тобой про Деринат уже все знаем: он укрепляет наши главные «входные ворота» — слизистую оболочку носа, чтобы она не пропускала вирусы и давала им отпор. Ведь когда слизистая повреждена, бактериям и вирусам очень легко просочиться.

Ничего удивительного, что приходится снова разъяснять моему любопытному малышу свойства хорошего лекарства. Дети всегда просят повторить то, что им нравится!

Мой малыш всегда задает мне много вопросов, уж такой у него сейчас возраст! Вот и сейчас не просто меня слушается, подставляя свой нос, а пытается понять механизм лечения. Может, он станет знаменитым врачом или гениальным ученым? Изобретет отличное лекарство — вот такое, как, например, Деринат, которое действительно помогает справиться с простудой естественным путем без всякой химии, и человечество будет ему благодарно…

Да, с такими мечтами и до Нобелевской премии можно добраться)). Но до этого еще точно далеко, а вот сейчас надо обязательно еще купить этого замечательного, проверенного Дерината!

Все-таки я молодец, что в свое время не пожалела времени и средств (кстати не таких уж и больших) на это лекарство, не бросила лечение на полпути, и пожалуйста! Даже не чихаю: бегаю, бодра и весела. Все-таки уже весна, и в женщине все должно быть прекрасно — даже утренние мысли!

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