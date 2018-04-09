Врачи рассказали, почему при женских болях лучше не пить таблетки

Многие женщины ежемесячно прибегают к помощи анестетиков при болях во время месячных. Однако врачи предупреждают, что эта привычка очень опасна для желудка. Один раз в месяц большинство женщин сталкиваются с менструальными болями. Их выраженность различается, иногда они переносятся легко, а иногда воспринимаются также болезненно, как инфаркт. В результате, многие женщины прибегают к помощи обезболивающих, которые можно купить без рецепта. В некоторых случаях представительницы прекрасного пола принимают эти таблетки по 7 дней каждый месяц для того, чтобы снизить уровень боли и продолжать нормально функционировать. Однако гастроэнтерологи из Клиники Майо предупреждают, что чрезмерное желание использовать обезболивающие может быть очень опасным для здоровья. В частности, это грозит развитием полноценной язвы желудка, кислотного рефлюкса и других проблем с пищеварением. При этом никакой однозначной для каждой женщины ситуации в данном вопросе нет, и управления болью является чрезвычайно индивидуальным процессом. Если кто-то сталкивается с невыносимыми болями, то ему всё равно придется прибегать к натуральным методикам и фармацевтическим средствам. Во многих случаях существуют альтернативы, которые помогают женщинам и не вызывают при этом опасных последствий для желудка. К примеру, можно попробовать горячие компрессы на область таза, которые достаточно неплохо снижают уровень боли во время менструаций. Обратите особое внимание на диету, чтобы увеличить в ней содержание таких витаминов, как В1. Самой эффективной альтернативой, действенность которой была доказана в ходе клинических исследований, являются физические нагрузки. У значительного количества женщин именно они обеспечивают наиболее выраженный эффект. Чем более активной является женщина, тем лучше она справляется с болью. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)