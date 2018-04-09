Что нужно знать о прививках

Стоит ли переживать, если врач рекомендует сделать ребенку прививку? Для чего проводится вакцинация и от чего она может защитить? А может быть прививки опасны? Эти вопросы беспокоят многих родителей. Попробуем в них разобраться.

Какие существуют вакцины?

Прививки делаются для того, чтобы защитить организм от инфекционных болезней. И то не от всех. Вакцины разрабатываются для борьбы с опасными хворями, которые вызывают тяжелые осложнения или могут закончиться летально. Особое место в профилактике занимают прививки, которые делаются против вирусов, передающихся воздушно-капельным путем (например, грипп). Именно они способствуют выработке так называемого коллективного иммунитета и препятствуют распространению опасной болезни.

Детей прививают от инфекций, которые называют «детскими» (корь, свинка, коклюш, краснуха, полиомиелит, дифтерия, и др.). Малышам также проводится вакцинация от болезней, которыми можно заболеть в любом возрасте (туберкулез, вирусный гепатит, столбняк).

Есть прививки, защищающие от инфекций, которыми можно заразиться в отдаленных странах (клещевой энцефалит) или при определенных обстоятельствах (бешенство). Они делаются только людям, которые перемещаются или уже попали в среду, где могут заразиться.

Как «работает» вакцина?

Главной целью любой вакцинации является формирование иммунитета. Иммунитетом называется невосприимчивость организма к возбудителю болезни. Для этого под кожу человека вводится вакцина, содержащая ослабленные или мертвые микробы болезни от которой делается прививка. Это стимулирует выработку особых веществ (собственных антител) и клеток, которые называются киллерами. Именно они способны нейтрализовать вирус, попадающий в организм во время реального заражения.

Периодичность прививок

Есть вакцинации, которые проводятся по графику, утвержденному Минздравом РФ . К ним относятся прививки от гепатита В, туберкулеза, столбняка и «детских болезней». График привязан к возрасту ребенка. Естественно, что в нем указаны приблизительные сроки прививания. Реальное время определяется педиатром, который ориентируется на состояние ребенка и его индивидуальный опыт предыдущих прививок. Последняя прививка по графику делается ребенку в 14 лет.

Уже во взрослом возрасте делаются ревакцинации от дифтерии и столбняка через каждые 10 лет. Необходимость ревакцинации связана с тем, что к некоторым возбудителям вырабатывается иммунитет только после повторного введения. Также иммунитет может исчезнуть со временем. Тогда его нужно возобновлять, стимулируя новой дозой вакцины.

Нужна ли подготовка к прививке?

Никакой особой подготовки не требуется. Ребенка перед вакцинацией должен осмотреть врач. Прививаться могут только дети, которые на этот момент полностью здоровы. Не стоит давать ребенку антигистаминные средства для «профилактики» аллергии. Обычно после прививки не наступает никаких последствий. В некоторых случаях наблюдается незначительное увеличение температуры. Это также считается нормальным. Если вас беспокоят появившиеся симптомы, обязательно покажите ребенка врачу.