«Хороший» и «плохой» холестерин: как его отличить

В понимании большинства людей холестерин — причина множества опасных заболеваний, таких как атеросклероз, инфаркт и инсульт. Холестерин действительно может поспособствовать развитию этих болезней, но не все так однозначно. Данное утверждение верно лишь отчасти. Есть ли польза от холестерина и в чем она?

Общее понятие о холестерине

Для начала стоит разобраться, что такое холестерин и для чего он нужен нашему организму в тех или иных формах.

Холестерин — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех живых организмов, за исключением грибов и безъядерных. Холестерин обеспечивает устойчивость клеточных мембран в широком интервале температур. Он необходим для выработки витамина D, производства надпочечниками различных стероидных гормонов, включая кортизол, альдостерон, половые гормоны — эстрогены, прогестерон, тестостерон — жёлчных кислот.

Содержание в организме холестерина очень важно поддерживать в пределах нормы, так как любое отклонение может пагубно сказаться на общем состоянии человека.

Холестерин или холестерол существует в трёх разных формах:

— общий холестерин;

— холестерин липопротеидов высокой плотности;

— холестерин липопротеидов низкой плотности.

«Хороший» и «плохой» холестерин

Холестерин липопротеидов высокой плотности — это «хороший» холестерин. Он играет незаменимую роль в функционировании человека, так как осуществляет перенос жиров от одного отдела к другому. Также он переносит общий холестерин из сосудов сердца, сердечной мышцы, артерий мозга и других периферических органов в печень, где из холестерина образуется желчь, удаляя излишки холестерина из других органов. Именно об этом холестерине забывает большинство, когда называет его «опасным». Многие люди действительно думают, что холестерин сам по себе не должен содержаться в организме, а его наличие сигнализирует об определенного рода проблеме, но это отнюдь не так.

А вот холестерин липопротеидов низкой плотности — это тот самый «плохой» холестерин, которым так любят пугать врачи и призывать покупать аппараты для измерения его содержания в крови. Но и у него есть своя роль в организме. Этот тип холестерин является основной транспортной формой общего холестерина и переносит его из одних тканей и органов к другим. Несмотря на его важную функцию, он создает определенный риск, так как при развитии сосудистых заболеваний именно он способствует образованию бляшек на стенках сосудов и появлению различных заболеваний.

В организме человека происходит постоянная борьба между этими двумя типами холестерина, так как «плохой» образует бляшки на стенка сосудов, а «хороший» помогает с их выводом и переносом в печень. Но, даже учитывая весь риск, один тип не может существовать без другого. Это бесконечный бой в организме, где ставка — человеческая жизнь. Холестерин нельзя назвать ни врагом, ни другом — он может быть и тем, и другим в зависимости от его содержания в крови, так что необходимо регулярно сдавать анализы крови, чтобы задуманной природой помощник не стал причиной неутешительного диагноза.

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